告別議會｜建制老將何顯明卸任　嘆直選議席極少　憂不重地區服務

現屆區議會即將終結，一班「區佬」老將將告別街坊。連任六屆的自由黨九龍城區議會主席何顯明將退下火線，他接受《香港01》專訪時，原本計劃爭取連任，惟「有人話我年紀大」故放棄參選。他慨嘆新選制下做區議員不用再靠跑直選，可循委任或間選晉身議會，曾聞有地區人士質疑地區服務不用做「咁多」，一直秉持「及時服務」原則做地區的何顯明，質疑來屆直選議員變得極少，地區服務質素能否維持，寄語來屆議員不要「上頭講乜嘢就做乜嘢，唔會做多」，否則有礙與市民建立互信，



作為資深建制派的何顯明，1999年便參與回歸後首屆區議會選舉，並成功當選為九龍城區議員。（盧翊銘攝）

因街坊一席話 踏上廿四載從政之路

作為資深建制派的何顯明，1999年便參與回歸後首屆區議會選舉，並成功當選為九龍城區議員，在議會服務廿四載的他，原來當初並非打算做區議員。何顯明說，服務地區源於30年前對居住環境不滿，於是參與業主委員會希望為街坊帶來改變，及後過渡至業主立案法團，多年來真誠服務的心有目共睹，更累積口碑，街坊紛紛鼓勵他再下一城，「嘩你最緊張呢區，不如去選區議員啦」，從此踏上從政之路。

侯王廟新村、荔枝園和何家園贈送牌匾予何顯明。（盧翊銘攝）

難忘上任之初助寮屋居民上樓 「無畏精神，為民請命」

走進何顯明的議員辦事處，映入眼簾的是牆上一幅大牌匾，毛筆揮灑八隻大字「無畏精神，為民請命」，署名侯王廟新村、荔枝園和何家園三村居民，牌匾懸掛廿載，是辦事處開幕時居民贈送，何顯明一直珍而重之，皆因記載著他24年區議員生涯的起點。2001年政府推出「九龍城市區發展計劃」，打算全面清拆九龍聯合道旁的侯王廟新村、荔枝園和何家園的寮屋區，肩負居民上樓重任的何顯明，當年與政府談判、周旋約1年，最終所有居民成功上樓。

確診康復後隨即復出撲物資 與街坊抗擊疫情

要數到近年最大挑戰的地區工作，莫過於與居民抗擊新冠疫情，何顯明透露早在2019年末已「中招」，成為最早感染有抗體的康復者，雖經歷確診之苦，但他並無畏懼，疫情初起之時已勤跑地區撲口罩等防疫物資，到第五波疫情更聯同中醫師為街坊送藥材，只因秉持一個做人原則「問心無愧」。

多年來談起鼠患問題仍氣上心頭

地區拼搏多年，卸任在即，總有不如意之事不吐不快，何顯明談起區內鼠患問題總是氣上心頭，批評食環署的老鼠籠幾十年不變，直言「用吓腦啦」，曾倡議設「捕鼠器設計比賽」，惟署方未有接納，區內又未有採用新穎的捕鼠器，「老鼠將舊嘅捕鼠器設計，都話晒畀仔仔女女孫孫聽」，地區工作多年仍感食環署按本子辦事，滅鼠了無進展。

最激氣係鼠患問題，食環署啲老鼠籠，幾十年都用嗰啲，用吓腦啦！ 九龍城區議會主席何顯明

即使本屆政府提出打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興「擔大旗」多次落區視察，何顯明說鼠患問題依舊，反問「你見過（卓永興）幾多次？斷斷續續」，稱官員落區前當然較為改善，又會「洗太平地」，惟鼠患問題需日久見成效，直指來屆區議會都應該要跟進。

嘆改制後直選議員極少 憂「做死」影響服務

不過，元旦起在議會跟進地區問題的，將不再是何顯明，這名末代民選區議會主席將退下火線，結束24年區議員生涯。下屆區議會將會由民政專員擔任主席，民選區議員由452席大減至88席，其中九龍城直選區議員由25人降至4人，無職一身輕的何顯明笑言「DO（民政事務專員）辛苦嘅，又要管理關愛隊，身兼多職」。

作為「區佬」老將，何顯明擔心改制後的區議會，服務跟往時亦有分別，雖有關愛隊「補救」區內服務，但始終直選議員佔極少，預料會「做死」。他以九龍城區為例，透露政府打算將劃分為5個小區，每區派4名區議員照顧市民，惟直選區議員僅得4個，最少一區將沒有直選區議員「當值」，直言間選、委任區議員都未必幫到手。

何顯明表示區議員及市民之間要講求信心。（盧翊銘攝）

有啲人覺得社區服務唔使咁多、咁強，因為將來可以間選、委任，除非一定揀直選啦。 九龍城區議會主席何顯明

曾聞地區人士指服務不需要「咁多」

對跑直選的議員寄以厚望，源於何顯明亦是靠直選出身，連任六屆民選區議員之餘，更於2019年反修例事件時期舉行的區議會選舉，以385票之差成功擊敗公民黨對手，肩負近3千名選民的支持，他始終相信民選議員不一樣，提到有聲音認為做社區服務不需要「咁多、咁強」，因為擔任區議員的途徑已擴展至三會成員互選的地區委員會界別，以及委任議席，更曾聞有服務地區者表示「使唔使（做那麼多社區服務）呀，除非話社區服務唔達標就冇得選」。

多年秉持「及時的服務」原則 憂日後議員只懂跟指示

「及時的服務」一直是何顯明的座右銘，「人地有要求，如果個幾鐘先搵到區議員，呢啲就唔得」，他透露曾經凌晨3時接獲居民求助，稱鄰居鋼琴聲阻礙入睡，於是馬上趕到現場處理，多年地區工作更曾被政府官員指「過度照顧市民」，他恐怕日後區議員過於跟隨指引，以致「上頭講乜嘢就做乜嘢，唔會做多」，有礙區議員和市民之間建立互信。

何顯明將卸任區議員一職。（盧翊銘攝）

「有人話我年紀大」最終放棄尋求連任

經歷多年風雨，最終決定不尋求連任，69歲的何顯明透露有街坊曾力勸他「唔好走啦」，但始終「有啲人話我年紀大啦，但選舉計能力，而唔係年紀」，他將會出外旅遊數天，再考慮之後去向。

回帶至自由黨宣布參選區議會名單當日，主席邵家輝被問及為何放棄出戰何顯明深耕多年的九龍塘區時回應指「至於九龍塘嗰邊呢，依家呢一刻我哋（自由黨）有個議員嘅，但因為呀何先生（何顯明）都其實年紀都係......佢有佢自己嘅考量，所以今屆並沒有出選嘅」。

有人話我年紀大，但選舉計能力，而唔係年紀，不過冇所謂啦，都可以自己有時間輕鬆吓 九龍城區議會主席何顯明

何顯明本想下屆「交棒」予年輕一代。（盧翊銘攝）

原本打算再做一屆培養接班人 改革太快失預算

何顯明稱有人提及他「年紀有咁上下」，料就算自己不願意退選，都未必獲足夠支持，變相很難爭取連任。他稱原本計劃「再做一屆」，帶一個年輕人「接班」，惟區議會改革來得太快，坦言「有失預算」

綜觀自由黨今次區選戰績，唯一派出參選九龍區的深水埗地區委員會界別陳建業，最終落敗，元旦起自由黨再無直選區議員「立足」新界及九龍，何顯明直言「將來會點我唔知喇」，但似乎「都縮返去港島」，認為黨並無大力投放資源在九龍區，自己多年來都是低調做下去。