告別議會｜民協嘆處「沙漠階段」冀破冰　廖成利兩年後或再披甲

區議會改制後，無民主派取得足夠提名入閘，創黨近40年的溫和民主派民協也不能倖免，首次無法參選。現屆民選區議會來到尾聲，民協主席、黃大仙區議員廖成利接受《香港01》專訪總結四年任期，回想唯一全由民主派組成的黃大仙區議會，他嘴角仍藏不住笑意，本打算大展鴻圖服務街坊，怎料兩年後眼中的完美團隊幾乎連根拔起。



廖成利慨嘆民主派回到原點，進入「沙漠階段」，擔心香港「由治到治……好似壞咗嘅留聲機咁樣」，寄語民主派「各就各位、各盡所能」，未來需要與政府磨合破冰，民協亦會維持諮詢點運作至少四年，自己將來更不排除再披甲上陣參選。



政府「整頓」區議會選制後，民主派無人取得提名成功入閘，就連創黨近40年的民協也無一倖免，首次無法參與區選。《香港01》邀請到民協主席、現任黃大仙區議員廖成利回顧他過去四年任期。（廖雁雄攝）

甫步入廖成利位於彩雲邨的議員辦公室，即看見兩幅頗有年代感的海報掛在牆上，那是他於1985年以27歲之齡首次參與區議會選舉的宣傳品。自此廖成利斷斷續續擔任了區議員十多年，2011年暫退政壇，不過2019年爆發反修例事件後，他復出當選成為黃大仙區議員，正正遇上風高浪急的四年。

廖成利遇上「完美團隊」 最終「掹下一個、掹下又一個」

訪問剛開始，廖成利便主動向記者展示一本相冊，他最喜愛的照片莫過於是今屆黃大仙全體25位民選區議員在獅子山下的合照。廖成利嘴角藏不住笑意，不斷重複說道：「好開心、真係好開心，好似開心獎門人咁」。廖成利說，那時眾人都躊躇滿志，準備與完美團隊大展鴻圖，為街坊服務、改善社區生活，「我哋一年做嘅事，等同四年要做嘅事。大家都搏到盡，好完美嘅團隊，好投入、好有動力，你話如果四年都咁齊人，我哋做咗十六年要做嘅事啦。」

雖有完美團隊，但世事怎會無瑕？兩年後遇上政府放風將DQ（取消資格）區議員，並會追討薪津，引發區議員大規模辭職潮，部分人被裁定違誓失去議員資格，廖成利形容隊員「掹下一個、掹下又一個」。

突然間有啲人就去咗倫敦、有啲人就去咗其他地方，喺一個咁開心、咁好笑容嘅時間，突然間就剩返廖成利同譚香文。 廖成利談辭職、DQ潮

區議會由25人變2人，廖成利回想當時深感憂慮：「架人力車，得返兩個人仲開唔開到？」由於多個議席出缺，最終只能召開由譚香文擔任副主席的房屋事務委員會，在有限的空間內做最多的事。

上任兩年則遇上區議員辭職潮、宣誓DQ（取消資格），廖成利憂「架人力車，得返兩個人仲開唔開到？」（廖雁雄攝）

新選制「穩定壓倒一切」 沒料交棒失敗「選都無得選」

區議會無安排補選，廖成利唯有寄望換屆選舉，卻遇上選舉改制，坦言一切都是「始料不及」。他說過去四年的區議會工作令他「overload」（超出負荷）、體力透支，老早已決定不參選下屆區議會選舉，本想交棒給總幹事郭偉誠及現任屯門區議員周啟廉「守龍門」，怎料「遊戲規則」改變，參選門檻提高，令他不禁慨嘆：「佢哋同我當年第一次參選嗰時年紀差唔多，但佢哋而家連選都無得選……始終清一色都唔係咁理想，明眼人都知㗎呢個，有關方面都心中有數」。

「穩定壓倒一切」，廖成利這樣評論區議會新選制。他提醒政府勿矯枉過正，否則香港未來難以再進一步發展。

咁我哋就好難由治及興，只能夠由亂到治，由治到治，再由治到治……好似壞咗嘅留聲機咁樣，唔能夠進一步向前發展。 民協主席廖成利評論新選制

原本寫滿未來活動的白板最終只能「留白」。（廖雁雄攝）

民主派回到原點 冀一人行一步重新磨合建立關係

明年元旦起，民主派將在區議會「階段性」絕跡，廖成利辦事處的「未來活動」也將暫時「留白」，港英時期已出任區議員的廖成利認為選制如同「飛行棋」，從政38年見證區議會由全面取消委任制，到今屆委任議員復辟，形容民主派發展「起起跌跌」，最終回到原點，進入「沙漠階段」。

民主派未來可否繼續參選，關鍵似乎在於能否與特區政府、中央破冰。廖成利認為民主派與政府在新時代下需要磨合、慢慢建立新關係，「大家一人行一步，（相信）留得喺香港嘅民主派都願意行呢步、願意留港嘅民主派都已經作出調整」。

參選觸礁 昐選制將來開放 「民協已經做到好明顯」

過去民協、民主黨多次公開表明愛國愛港、支持「一國兩制」的立場，但政府以「需時觀察」一說一錘定音，這是否意味民主派要有更明顯的調整，甚至重新定位，以向港府、中央釋出善意？區議會改制後親身「打卡」呼籲投票的廖成利表示：「民協嘅做法已經做到好明顯，同埋已經恰如其分」。他以八字真言「各就各位、各盡所能」著眾人忍耐，等待制度在將來進一步開放，容許持各種意見的人參與區議會之時，期望民主派能與政府再現良性互動。

廖成利囑新任議員做足熱身：廚房好熱、小心被DQ

新一屆區議員上任在即，廖成利指自己會密切關注區議會情況，透露不排除旁聽，作為元老級區議員的他更「溫提」委任區議員落場前要做足熱身，準備好發言，笑稱：「大家要小心、努力啲，唔好比人DQ，個廚房好熱㗎！」

民協三個諮詢點續運至少四年 廖成利將來或再披甲上陣

哨子聲將吹響，今場賽事即將告一段落。廖成利慨嘆最遺憾的是未能在任期內見證最後一部長者友善設施升降機完成興建，「爭取咗好多年啦，應該出年就開始動工，而家仲爭一節，唔連接……咁嚟緊就會變成係新議會成功爭取，由新議員去完成任務。」

即使失去區議員身份，但民協服務將維持不變。廖成利指民協會繼續營辦位於屯門、深水埗、黃大仙橫頭磡的三個諮詢點，民協現任區議員明年起將以義務形式服務市民，透露民協有足夠資金讓三個諮詢點至少運作四年。

廖成利預告，民協會堅持原則，參加兩年後的立法會以至下屆區議會選舉，即使自己已成「備軚」、「後備運動員」，但當「大家打到嗦曬氣，需要換人落場，我哋都係隨時願意落場……部分後生仔喺某啲情況已經離開咗香港啦，淨返留喺到嘅運動員唔係咁多嘅情況，可能我哋都要披甲上陣。」