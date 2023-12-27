告別議會｜逾38年議員生涯暫告一段落　陳琬琛已覓得「另類議辦」

還有不足一星期，新一屆區議會會宣誓履任，但梨木樹的街坊不會再見到一張熟悉面孔-陳琬琛了。由27歲的小伙子服務地區，如今已符合申請長者咭的年齡，完善選舉制度後未能獲取足夠三會提名，致未能參選，縱有萬般不捨，現時出任荃灣區議會主席的陳琬琛，38年區議會生涯會隨著2023年的過去而告一段落。不過，他已覓得「另類議員辦事處」，延續與街坊的聯繫。



1985年以獨立身份首次參選便一擊即中，27歲的年青小伙子當上區議員，至今天已65歲，陳琬琛的區議員辦事處門外，一如既往地堆滿供街坊借用的輪椅，但改變的還有是門外多了的一張通告：「感謝街坊多年支持，任期到31日完結」。

陳琬琛的選區為梨木樹東。踏出辦事處，走訪梨木樹邨，他邊回憶爭取過的社區設施，邊招呼熱情的街坊，有路過的婆婆說他服務梨木樹邨多年，事無大小都找他，很感激他，哽咽說：「佢唔做我眼淚流」，又替他無法連任感到不忿；亦有伯伯說：「琛哥得閒飲茶」、「琛哥我有嘢揾你傾」。

陳琬琛自豪地向記者介紹這條他有份「建設」的屋邨，包括沿途架設的鐵製座椅和經改裝後可供坐臥的花槽石壆，他笑指「梨木樹邨可能是全港最多閒坐位置嘅屋邨」。因為梨木樹邨的長者居民很多，他指，即使只是由屋邨商場回家的短短路途，長者們也可能要中途歇息一下，故需要設置較多座椅。

+ 3

至於一個連接公共交通交匯處的上蓋，經歷了十年洽談方能成功爭取，但陳琬琛說民生無小事，認為值得。

我會覺得如果我係街坊咁樣過馬路其實係好危險，同埋係好唔方便好狼狽，成日都覺得同佢哋好似一家人咁，如果自己或者屋企人日日都咁嘅情況，如果做到就盡力幫佢哋(爭取)，係我嘅責任。 荃灣區議會主席陳琬琛

興建上蓋工程歷時約一年，陳琬琛說，「感覺政府可以快啲（做好）工程，但自己也要鍥而不捨地不斷提呢個議程，要畀佢哋睇上蓋(設施)對街坊來說幫助好。」

成功阻止梨木樹邨商場被收購 領悟必須要爭取

38年地區生涯，成功阻止梨木樹邨商場被收購，堪稱輝煌一役。2006年，領匯計劃收購梨木樹商場，基於過去的經驗，他預計屋邨商場在被收購後，居民的購物選擇會減少、商戶則會面臨大幅漲租，因此與梨木樹商場的商戶們聯合起來，並逐步成立一個商會，約見房屋署，邀請媒體報道等。結果，是出乎他意料之外，成功阻止領匯收購梨木樹商場，令他有所領悟。

最重要是要爭取，即使機會很微都唔代表無可能。 荃灣區議會主席陳琬琛

母親確診入院 太太鼓勵繼續支援街坊抗疫

說到最深刻的事，莫過於母親在疫情期間離世。疫情期間，他投入協助街坊抗疫的工作，既要派發防疫物資，遇有街坊隔離期間食物或藥物不夠，致電政府部門卻又無人接聽時，陳琬琛即會出動到街市、到藥房，採購餸菜和藥物再掛在需隔離家庭的門外。疫情最嚴峻的時候，陳媽媽確診入院，病情危急，當時他曾一度猶豫應否放下支援街坊的抗疫工作，但因受太太鼓勵而未有停止。雖然陳媽媽終離世，但他回想當天的決定，是認為值得和應該，相信媽媽也會感到開心。

當時太太就鼓勵我繼續，話媽媽最大的心願都是盡量去幫人，你應該去幫，媽媽知道的。 荃灣區議會主席陳琬琛

成功阻止領匯收購商場、克服母親離世的打擊，卻無法改變不能參選的命運......

以無黨派之姿首度與區議會選舉，後來一度加入民主黨、改投公民黨，再變回無黨派人士，陳琬琛在區選的得票大致上是持續上升，2003年得1,945票、2007年有1,994票、2011年，他當時所屬的公民黨受外傭居港權及港珠澳大橋兩宗官司影響，黨的整體得票率較上屆跌，但陳琬琛得票不跌反升，獲2,761票連任、2015年，他的得票更創新高達3,169票、2019年的區選得票仍有2700多票。

昔日不斷的成功連任、選票幾乎有升無跌，一定程度上反映了選民對他的認同，加上多年的議會工作，讓他與不同政府各部門建立良好關係，而荃灣區議會在即使在非常時暝亦運作暢順。本來，他對今次選舉能成功連任本是信心滿滿，但改制新增的規定，讓他對參選感到猶豫，他也曾嘗試向地區三會成員爭取提名，惟過程相當困難，部分三會成員根本沒有聯終方法，無法直接接觸，而認識的三會成員，不是說已提名別人，也只是回應會考慮給予提名：「如果你（陳琬琛）爭我個票，會考慮提名」。

開心認識好街坊 感無悔無愧

他說，不揣測新選制，自己無法入閘參選的原因，現時也暫未考慮未來再參選的事。距離離任倒數剩下數天，明年一月需遷出現時的區議員辦事處，他近日忙於和街坊道別，當未有時間收拾辦事處，只感非常不捨，本身居於荃灣的他答應街坊，日後會多回來梨木樹邨。

好開心喺梨木樹邨工作，除咗幫大家爭取咗改善環境，由地下一塊磚或一張櫈一張枱或者康樂設施或者上蓋，咁我哋都係因為聽到街坊嘅意見，而係去幫佢哋，睇到有改善，更開心是認識一班好好嘅街坊。總結感到無悔無愧。 荃灣區議會主席陳琬琛

陳琬琛表明日後會在商場內的酒樓外「打躉」 方便和街坊碰面（黃浩謙攝）

酒樓外「打躉」 方便和街坊碰面

踏入新一年後、卸下區議員職務，陳琬琛坦言將面對無收入的日子，未必再能如過去般經常到梨木樹邨商場內的酒樓用餐，但他已選定「另類議辦」地點，強調會在此「打躉」方便和街坊碰面。