李家超：熱烈歡迎《前海總規》　會善用國際城市地位發展新機遇

行政長官李家超表示，熱烈歡迎中央上周公布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》，兩個方案同樣強調發展科技創新服務，推動科技合作，特區政府會帶領社會把握前海和橫琴發展的新機遇，積極貢獻區域協調發展，為國家高質量發展和高水平對外開放作出貢獻。



12月23日，李家超逛西九聖誕市集。（盧翊銘攝）

李家超出席央視財經香港論壇致辭時指，香港在一國兩制下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，法治傳統源遠流長，營商環境世界一流，資金、資訊自由流通，匯聚全球專業人才，特區政府會善用香港作為國際城市的地位和市場化、法治化、人才化的優勢，大力發展新機遇。

他又指，創科發展是特區政府的施政重點，去年年底公布的《香港創新科技發展藍圖》，為香港創科發展制訂戰略規劃。《藍圖》的重點發展策略包括「深化與內地創科合作，更好融入國家發展大局」和「善用香港國際化優勢，拓展環球創科合作」，引領香港實現創科願景。

李家超指，特區政府會善用香港的全球網絡，促進環球創科合作。目前，兩個「InnoHK創新香港研發平台」分別集中在醫療科技和人工智能，匯聚七家香港院校和研發機構，以及30多家來自全球11個經濟體的頂尖科研機構，參與的海內外科研人員達2500人，《施政報告》提出香港將設立第三個InnoHK平台，聚焦先進製造、材料、能源和可持續發展，特區政府會全力推動世界級環球科研合作。