前海總規｜發改委郭蘭峰：緊緊圍繞香港謀劃　曾聽議員、人大意見

《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》上周出爐，國家發展改革委黨組成員郭蘭峰今日（28日）表示，制定前海規劃時有聽取港府官員、港區人大代表、立法會議員的意見，形容《前海總規》是「緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革」。



郭蘭峰今日（28日）表示《前海規劃》有兩個特點：一是始終突出深港合作、服務香港，緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、佈局項目，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。（國新網直播片段）

《前海總規》目標於2025年吸引1.1萬間港資企業進駐、有1萬名香港居民就業、提供400項港澳跨境服務。現代服務業發展方面，要求到2025年現代服務業增值達1,360億元人民幣，引進、培育40至50間前海全球服務商、60個涉外法律服務機構、300間港資、外資金融機構，希望境外專業人士達1,000人。

郭蘭峰：《前海總規》緊緊圍繞服務香港來制定政策

郭蘭峰今日在國新辦記者會上表示，《前海總規》有兩個特點：一是始終突出深港合作、服務香港，緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、佈局項目，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。二是堅持聚焦金融等現代服務業發展。他說，香港現代服務業是香港的優勢產業，前海合作區是支持香港優勢行業開拓內地市場的重要載體，為此《前海總規》在促進現代服務業高質量發展方面提出了一系列政策措施。

郭蘭峰今日（28日）表示《前海規劃》有兩個特點：一是始終突出深港合作、服務香港，緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、佈局項目，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。（國新網直播片段）

制定《總規》前曾聽取港府官員、議員、人大代表意見

郭蘭峰續指，制定《前海總規》前，有聽取港府官員、港區人大代表，以及立法會議員的意見及要求，在意見及建議的基礎上再設置指標引導《前海總規》，包括港人就業數目、港企數目。他又說，為建立與香港更深層次的合作，中央推出針對性措施，如香港擁有司法制度優勢，在《前海總規》下，將容許港企選擇以香港法律處理紛爭，形容「港資港法」，另外在前海工作的港人納稅額與香港相同。

政務司司長陳國基感謝中央提出《前海規劃》，指計劃支持香港發展、深化港深合作。（國新網直播片段）

陳國基：洪水橋跟前海一灣之隔 有港深西部鐵路連接優勢

專程赴京出席記者會的政務司司長陳國基說，非常感謝中央提出《前海總規》，支持香港發展、深化港深合作。陳國基說，特區政府支持前海推出更多「先行先試」的政策突破，例如在建築及相關工程領域，擴大試行香港工程建設管理模式範圍，支持會計師事務所，聯合香港會計師展開非審計業務。

陳國基指，香港正全力建設北部都會區，作為融入國家發展大局的重大節點，對接大灣區規劃，包括發展高端專業服務和物流樞紐，稱這個樞紐在洪水橋一帶，跟前海合作區只是一灣之隔，將來更有港深西部鐵路的連接優勢。香港將聯通前海，在金融、物流、專業服務等領域促進高端經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業，通過香港拓展海外市場。