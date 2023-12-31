2024｜陳茂波回顧「請客來、走出去」　將在明年帶來更為顯著收成

今日（31日）是除夕，財政司司長陳茂波發表網誌回顧今年「請客來、走出去」的成果，透露港府明年將就體育、文化藝術、貿易及金融方面繼續舉辦盛事，除此之外他亦將於1月再次到瑞士參加一年一度的達沃斯世界經濟論壇，向全球政經翹楚介紹香港的新優勢。他說：「這些努力所播下的種子，相信會在明年以及往後的日子，為我們帶來更為顯著的收成。」



今日（31日）是除夕，財政司司長陳茂波發表網誌回顧今年「請客來、走出去」的成果，透露港府明年將就體育、文化藝術、貿易及金融方面繼續舉辦盛事。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在網誌中提到，今年香港踏上復常之路，跟内地和國際逐步恢復正常往還，經濟回復增長、失業率回落至低水平、通脹溫和；同時，香港亦面對地緣政局緊張加劇、全球供應鏈布局調整、息口持續在較高水平、外圍經濟復蘇力度較弱，以至市民和旅客的消費模式改變等，都對本港的商品出口、經濟復蘇，以至資產市場表現帶來一定壓力。

為鞏固經濟復蘇的進程，陳茂波列舉了港府今年推出的政策和措施，包括消費券、「開心香港」、「香港夜繽紛」，他又以最近的「廟街夜繽紛」為例，指其受到市民和旅客歡迎，甚至有旅客告訴他，知道廟街是香港別具特色的地方而慕名而來。

明年Art Basel全面恢復至疫情前規模

展望下年，陳茂波透露港府會舉辦更多盛事活動，突顯香港中西文化薈萃和多元包容的文化特色，以及便捷連通海內外的優勢，「讓海內外朋友有更多機會、更樂意一來再來，讓香港成為公幹出行、文化體驗、休閒旅遊，以至是家庭樂的理想目的地。」

陳茂波列舉出將會舉辦的體育、文化藝術、貿易及金融部分活動，如體育方面有香港馬拉松、香港國際七人欖球賽；文化藝術方面，香港影視娛樂博覽、藝聚香港、Art Basel，當中的Art Basel更會全面恢復至疫情前規模等等。

陳茂波1月赴瑞士參加達沃斯世界經濟論壇

至於「走出去」，陳茂波透露將於下月再次到瑞士參加一年一度的達沃斯世界經濟論壇，向全球政經翹楚介紹香港的新優勢。

陳茂波說：「上述這些努力所播下的種子，相信會在明年以及往後的日子，為我們帶來更為顯著的收成。」他又提醒每年的挑戰即使圍繞同樣的主題，卻會因新的發展趨勢和環境變化而出現新的考題，意味要不斷探索新方案和新路徑。必須保持好奇心和虛心開放的態度，不斷學習和勇於革新，在迅速變化的環境中靈活應變和開創新局面。