廟街夜市｜陳茂波讚反應不俗　「香港品牌」創新必能提升競爭力

財政司司長陳茂波日前逛工展會，稱感受到不少市民和內地旅客都喜歡「香港的味道」，相信只要不斷創新，貼近市場變化，了解客戶需求，注重用戶體驗，「香港品牌」的競爭力必定可持續提升，在本地和海外市場拓展新商機，形容「廟街夜繽紛」就是一個例子，將「傳統」與「新意」匯聚後可帶來吸引力。



陳茂波：廟街夜繽紛反應不俗 是傳統與新意匯聚的示範

陳茂波今日（24日）在網誌提到，剛過去的一、兩個星期，增加了不少本地消遣和消費的好去處，包括「廟街夜繽紛」和正在維園舉行的工展會。陳茂波稱，「廟街夜繽紛」推出以來，社會反應不俗，現場有時晚上擠得水洩不通，氣氛熱鬧。他說，將一條充滿歷史特色和街頭文化的街道，變成匯聚多地美食的香港特色夜市，正是「傳統」與「新意」匯聚的示範，期望能帶來吸引力。

「香港品牌」持續推陳出新 競爭力必定可持續提升

陳茂波又提到，日前與幾位內地社交平台博客作者一起逛工展會，工展會是歷史悠久、充滿本地特色的大型展銷會，主打本地品牌，吸引不少市民和內地旅客，形容大家都不約而同地喜歡這「香港的味道」。陳茂波說，不論是工展會，抑或其他香港的產品和服務，只要持續推陳出新和創意突圍，都能令香港特色不斷蛻變和領先，也是促使本地消費者和旅客希望一試再試的最重要元素，深信「香港品牌」的競爭力必定可持續提升，無論在本地或海外市場，都必定能拓展新商機。