議會新人｜由《YES!》校草到區會　非華裔利哲宏勉青年勿固步自封

由當年身穿校服的青澀《YES!》校草、到官仔骨骨的羅定邦中學副校長，再成為新一屆九龍城區議會委任議員的「區佬」，昨日（1 日)宣誓履任，在香港土身土長的巴基斯坦裔利哲玄（Rizwan Ullah）形容自己擁有不平凡的經歷，坦言得悉獲委任時「個人呆咗少少」，而決定接受委任正是期望透過自身經歷，鼓勵年青人及少數族裔勿固步自封，尋找各種可能性。



香港土身土長的巴基斯坦裔利哲玄（Rizwan Ullah）被委任為九龍城區議員，他形容自己擁有不平凡的經歷。（盧翊銘攝）

與鄧麗欣同期勝出《YES!》校花校草 未入娛樂圈轉投身教育界

利哲玄當年在朋友推薦下參加《YES!》校花校草選舉最終勝出，同屆校花勝出者是香港影星鄧麗欣。（網絡圖片）

利哲玄當年在朋友推薦下參加《YES!》校花校草選舉最終勝出，同屆校花勝出者是香港影星鄧麗欣。不過，利哲玄未有如同其他勝出者般選擇進入娛樂圈，反而繼續學業。他取得工商管理學士學位後得到中學老師賞識投身教育界，最終成為羅定邦中學副校長，一轉眼已作育英才二十載，現今更踏足政圈，成為九龍城區委任議員。

自稱「香港仔」 獲委任感詫異：吓！真係？

訪問當日，利哲玄除下西装革履，換上T恤、運動褲的標準「區佬」衣著，與記者一同遊走在九龍城區的橫街窄巷。自稱「香港仔」的他雖然在交談中不時吐出幾個英文單字，但仍說得一口流利廣東話。

「個人呆咗少少……下！真係？係咪㗎？」利哲玄得悉獲委任時感到尤其詫異，不過他未有思量太久便決定把握千載難逢的機會接受委任。利哲玄除了是副校長，更已是多個政府委員會的委員，現時再新增區議員一職，他說反正已服務社區、從事地區工作多年。

幫到人嗰種開心我覺得正啵，嗰種開心係大過自己開心，倒不如用好Official Capacity（公職身份）進一步推動地區工作，唔諗啦，行咗先，因為都係服務社區，又係做返啲好嘅嘢，所以我就覺得唔使猶豫、唔使諗。 九龍城區議員利哲宏

冀借自身經驗鼓勵少數族裔、青年勿固步自封

利哲玄笑稱朋友聽聞他會當上區議員後，第一時間不是送上祝賀，而是追問他哪些計劃可以一同合作，他自豪地說：「以前積落嘅人脈同經驗都返曬嚟！」他又想借自己經驗鼓勵在香港生活的少數族裔和年青人不要固步自封、要勇於嘗試不同工作。

不過，作為大埔區的中學副校長，「空降」當九龍城區議員，難免會被外界質疑「你有幾熟九龍城區？」利哲玄不假思索說：「我細個住土瓜灣，而家都有喺九龍城踢波，我對九龍城係好熟悉」。

「空降」九龍城 服務街坊無難度？

利哲玄也非空口說白話，他訪問期間不時向記者介紹區內特色，「轉角位有間印度餐廳兼酒吧、呢個街市好出名，成日好多人嚟拍戲」，走到九龍城老字號潮州甜品店時更與老闆熱情地交談起來。老闆興奮地說：「好彩（副）校長提咗我，我先研發咗佢哋都食得、無豬肉嘅五仁月餅」，話音未落，老闆又向利哲玄分享自己正研發咖哩味的月餅，不斷說道：「下次畀你試下！」得悉利哲宏獲委任後更連翻恭喜，大談合作大計。

利哲玄指除了土瓜灣是少數族裔的聚居地，區內更有五、六十間中小學，認為這或是政府安排他出任九龍城區議員的其中一個原因，「將以往教育經驗、坐喺委員會嘅經驗帶到落社區」。

身兼多職難符KPI？ 利哲宏：有信心平衡工作

政府對新一屆區議員有高期望，頒布《區議員履職監察制度指引》，列明新一屆區議員的工作要求，「正面清單」有7項重點，包括會議出席率須達80%、議員辦事處每周工作至少40小時，每周1次到區議會參與「會見市民計劃」、不少於6次親身參與當區民政處活動等。

《指引》會否對本來已身兼多職的利哲玄來說是難上加難？他似乎毫不擔心。

我反而會諗啲嘢點樣做好啲，點樣有質素……質化係我嘅concern（關注點），數字化嘅嘢都重要，但唔會係我嘅擔心。 九龍城區議員利哲玄

他又認為服務地區不受時間限制，自己大可以在傍晚、放工時段落區為街坊服務，直言：「我有信心做好自己本職，再做好地區事務。」

對同區議員有信心：九龍城區服務將會多元化！

利哲玄對與19位新一屆九龍城區議員同樣有信心，指大家已見過數次面，每次見面都講不停，相信大家會「合作無間」，九龍城區的服務也將是多元化的。至於會否與同區議員開聯合辦事處，利哲玄說自己作為獨立人士，只要理念相同，願意與不同政黨、背景的人合作，「做法唔同、睇法唔同都無問題，核心係市民，市民係中心，要服務他們就要同A做朋友、同B做朋友。」他預料將在土瓜灣開辦首個辦事處。

+ 1

據了解，政府要求多區區議會設「提振地區經濟專責工作小組」，旅遊正是推動經濟發展的重要一環，恰好九龍城區內有不少古蹟及文化遺物，被問到區內哪個景點值得向市民及旅客推薦時，利哲玄說：「九龍寨城公園」，他解釋不少香港電影都以「三不管」九龍城寨為背景，公園正印證了「香港是中國一部分」。

過去不少區議員會在區內舉辦活動，記者開玩笑問利哲宏會否邀約昔日同台的校花鄧麗欣出席活動，甚至合作時，利哲宏稱與鄧麗欣已鮮有聯絡，指曾在她的社交平台上留言，惟最終未獲回覆，笑稱：「多謝每次有佢嘅新聞，我哋張相又會出返嚟被人討論，所以我都喺IG到多謝佢，但佢未覆。」