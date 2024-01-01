搶人才｜ 孫玉菡回顧去年逾8萬人才抵港　展望今年辦高峰會擴宣傳

踏入新一年，勞工及福利局局長孫玉菡回顧及展望香港的吸納人才政策，指2023年經「高才通計劃」赴港的人才數量及質量都理想，「人才服務辦公室」（人才辦）亦已於2023年10月底正式開始運作，並將於2024年第二季舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，並將會推出一系列內外推廣宣傳活動，積極吸引世界各地多元人才落戶香港。



孫玉菡在《紫荊》雜誌1月號指出，港府的人力政策一直是以培育本地人才為主，引入外來人才為輔。但香港正面臨人口持續老齡化，以及勞動人口減少的挑戰。香港人口年齡中位數由1997年的34.7歲，上升到2022年的47.1歲。勞動人口近年明顯下降，2022年的勞動人口約為346萬，與2018年高峰相比減少超過20萬人。

截至2023年11月 各項人才計劃共超過20萬宗申請

港府2022年12月底推出一系列積極吸納各地人才的措施，包括新設以高薪和高學歷人才為目標的「高端人才通行證計劃」（「高才通計劃」），以及優化各項原有人才入境計劃等。截至2023年11月底，各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，當中逾12萬宗獲批。此外，人才赴港人數亦十分理想，已超越了行政長官訂下的年度目標（即每年輸入不少於35,000名計劃長期留港的人才）。

在2023年首11個月內，已有超過8萬名獲批簽證的人才抵港，及累計6.8萬名受養人抵港。這些外來的優秀人才及其家人，對香港人口結構及勞動力會帶來正面的影響。整體人口數字止跌回升，本地學校收生不足問題亦得到紓緩。

2023年11月22日，勞工及福利局局長孫玉菡（前排左二）率領香港特別行政區代表團，在深圳出席第二屆全國人力資源服務業發展大會，向人力資源和社會保障部部長王曉萍（前排左三）介紹人才辦展區的內容。（政府新聞處圖片）

7成「高才通計劃」申請人40歲或以下

為引入更多不同領域專業及技術人才，港府2023年5月中擴大「人才清單」涵蓋的專業，由原有13項擴大至51項，為「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」的申請人提供入境便利。2023年5月中透過「人才清單」獲批入境的人才數目明顯上升。

此外，「高才通計劃」獲批的逾4.7萬宗個案進行分析，顯示超過7成申請人都是40歲或以下；超過7成的申請人具有至少3年工作經驗，他們在申請前主要是來自金融服務、創新及科技、資訊及通訊科技服務等範疇。如以B類（即獲全球百強大學頒授學士學位、並申請前5年內累積至少3年工作經驗人士）和C類（即申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年的人士）獲批申請人的合資格大學所屬國家／地區來看，約有57%是來自中國內地，其他則來自美國（16%）、澳洲（9%）、英國（8%）和加拿大（6%）等地的院校。

全球競奪人才情況仍然激烈，香港仍須積極招攬人才。行政長官在2023年的《施政報告》中提出，由2023年11月1日起，擴大「高才通計劃」的大學名單，增加8間頂尖內地和海外院校，當中包括3間內地「雙一流」大學（即武漢大學、西安交通大學及哈爾濱工業大學）。

推職專畢業生留港計劃 職訓局畢業後工作

除了高端人才，香港的職業專才亦出現短缺的情況。為了吸引職業專才來港發展，特區政府將推出「職專畢業生留港計劃」，試行兩年，容許於2024／25及2025／26學年入讀職業訓練局（職訓局）的27項指定全日制高級文憑課程的外地學生，在畢業後可留港從事與其專業相關的工作，連續居港7年可成為香港永久居民，職訓局將於2024年1月展開下學年的收生工作。

此外，特區政府亦為留人才推出新措施。自2023年11月1日起，在港就讀的全日制非本地研究生會獲兩年暫免參與兼職工作的限制，提升他們畢業後留港發展的意願，壯大香港的人才庫。

人才辦正式運作 加強支援來港人才

繼2022年12月底「人才服務窗口」的線上平台投入運作後，實體的「人才服務辦公室」（人才辦）已於2023年10月底開始正式運作，標誌著本屆政府為來港人才提供全方位一站式支援服務。同時人才辦亦會制定針對性的招攬及宣傳策略，並與特區政府在內地及世界各地的「招商引才專組」合作，積極對外宣傳香港。

2023年10月，人才辦與香港保險業聯會合辦線上直播招聘會，讓內地特別是粵港澳大灣區有意來港發展的人才，更深入了解香港保險業的發展前景及機遇。2023年11月至12月初，人才辦亦參加於深圳舉辦的第二屆全國人力資源服務業發展大會，並在香港中文大學（深圳）以及中山大學舉辦招聘會，推廣香港作為大灣區人才服務港的角色。

勞工處於11月8日及9日在深水埗西九龍舉行職場新機遇招聘會。（鄧宇詩攝）

人才服務窗口線上平台 投用3個月處理5,800宗查詢

此外，人才服務窗口線上平台在2023年7月底推出線上支援配對服務，透過與商界所建立的支援服務網絡為人才提供配對服務，至今已轉介超過920宗支援服務要求予合作夥伴作跟進，大部分涉及求職及尋找住房問題。截至2023年10月底，線上平台亦已處理超過5,800宗查詢。

今年第二季舉辦「全球人才高峰會」 加強宣傳活動

特區政府將於2024年第二季舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，匯聚各地政界、學術、商界等領域的專家，探討世界人才發展勢態，推動區域交流和合作。伴隨「高峰會」，當局將會推出一系列內外推廣宣傳活動，並加強與內地和海外經濟貿易辦事處的「招商引才專組」合作，積極吸引世界各地多元人才落戶香港。