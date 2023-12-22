搶人才｜難怪爭不贏！公司請人難　難在最大競爭對手是年輕人父母

當各企業和大小公司都在搶人才的時候，他們是否知道，和他們搶人才的對手並不是其他企業，而是人才的父母呢？



當小眾思想變成主流思想

幾年前，新畢業生月薪五萬元，只是討論區中一個不認真的說法。但經過幾年的發酵，當初看這些留言的少年已差不多大學畢業並踏入社會，內心深處自然植入了「月薪沒有五萬元的工都是垃圾工」這種思想。

當整個年代的年青人都有這種想法的時候，他們團結起來，自然可以左右職場的僱傭生態。

於是企業都在搶人手，人工都被搶高，每一個打工仔都變成了天之驕子。

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企業的對手是員工的父母

要令各行各業搶高人工這種情況發生，需要有一個先設條件，就是年青人有資格不工作。

從年青人角度，一份月薪二萬元的工作其實是不吸引的：每天車費用了一筆，午間外出用膳又用了一筆，如果要給家用的話，又用去一筆……結果每月能夠儲起的只是小數，但工作卻佔去生命的大部分時間。

相反，如果年青人不工作的話，以上的支出都會突然消失，而食、住、用、著都是屋企的，甚至乎父母反而會給零用錢呢！那麼為甚麼要上班呢？

企業要和其他企業搶人才已經難，如果更要以無須工作這個選項來比較的話，搶人才便難上加難。

員工上班是追尋夢想

除非薪酬待遇超高，否則能夠說服年青人上班的，就只有把工作變成達成年青人夢想的途徑。

然而，不少中年管理層仍然抱着「我給了你人工，你便要聽我話」的心態，認為薪金代表著租用員工的時間和精力。但以今日年青人角度，要是工作不能幫助他們達成夢想，那只是浪費時間和精力。

我更留意到，新一代越來越多進行一些沒有金錢回報的事情，以滿足夢想和興趣。於是，正職變成副業，夢想才是正職。而為了追求夢想，年青人是完全不介意不眠不休的。

企業的巨大挑戰

我認為今天的年青人，比過往年代的年青人更有熱情，只不過熱情不是用於被人指指點點的那些工作，而是用於自己真心感興趣的事情。

如果企業能夠好像砌砌圖一樣，燃點每一位年青同事的熱情，讓他們自由發揮，再找出最大共通點，定出大家都認同的方向，以推動企業發展，那會是相當理想的情況。

無奈很多企業，管理制度依然依循二十年前的模式，指令由上而下，創意要經重重審批，那麼年青人那有發揮空間？

結語

最近我把上面的想法和朋友討論，朋友立即作出一個結論：「那麼最好使好用的人必然是中高年人，因為他們家裏都有一個不工作的孩子需要供養！」

我對朋友的意見有所保留：中高年人的而且確有包袱又聽話，但「聽話」能夠為企業帶來突破嗎？我覺得未必。

作為新一代的管理人，我們必須設計出一個「創意友善」的工作環境，找出員工的最大共通點，讓年青人由心而發的發揮所長，給予貢獻，這才是企業在未來日子的求生之路。

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