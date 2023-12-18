香港創科人才報告｜2032年創科人料約6.5萬　較政府目標欠約3.5萬

香港X科技創業平台今（18日）發布香港首份《香港創科人才指數2023》報告，顯示本港初創企業會由2022年3985間增加至2032年7000間，而今年1月至6月已引進59800人才，又推斷創科人於2032年達6.5萬人，與香港創新科技發展藍圖預期2032達10萬人，存有3.5萬人差距，反映短期內創科人短缺，報告建議改善引進人才計劃及加大力度培育本地人才，以增加本港本地創科人才庫。



財政司司長陳茂波指香港經濟要做好、做大、做強，需發展創新科技。（梁鵬威攝）

陳茂波：引進人才需「留得好」及「住得好」

《香港創科人才指數2023》報告參照 《國際科技創新中心指數》、《全球人才指數》《矽谷指數》等指標，透過收集逾30間創科相關機構數據及邀請近百位相關行業專家撰寫，整理香港近5年來創科生態及一年來的創科發展。財政司司長陳茂波亦於致辭提及，香港引進人才需「留得好」及「住得好」。

報告推斷創科人於2032年達6.5萬人，而與香港創新科技發展藍圖預期2032達10萬人，存有3.5萬人差距，反映短期內創科人短缺。

報告指出，根據政府2027年人力資源推算，資訊科技及資訊服務業從2017年至2027年間人力需求年均增長2.2%，創新及科技產業人力需求年均增長4.3%。而香港整體經濟人力需求平均增長率僅為0.3%，資訊科技及資訊服務業與創新及科技產業人力需求增長顯著高於本地整體經濟人力需求。

建議賦予優才購房印花稅減免

報告又指，創科職位薪資待遇與職業發展前景仍不具備足夠競爭力，創科人才未必留在本行業發展，而「高端人才通行證計劃」申請條件並不需要事先受聘就可以到香港發展，政府亦沒有儲存受聘資料，這批「人才」是否已轉化為本地勞動力且發揮作用存疑。此外，香港近年雖吸納了更多內地學生，但畢業後留港工作不到三成；香港在吸納國際生方面表現稍遜。

報告認為，本港人才政策與海外相比，香港獲得永久居民身份時間相對較長，對搶人才會造成一定阻力，建議讓全球頂尖人才，如科學家、創科龍頭企業創始人等，提前賦予部分永久居民權益，如購房印花稅減免等，吸引長期留港；亦建議透過國際會議邀請全球頂尖科學家，如諾貝爾獎等海外科學大獎得獎者，匯聚專業人才來港、留港，提升香港創科影響力。

倡放寬非本地學生實習及工作限制

報告建議，完善稅收減免、住房補貼、創業基金和科研經費支持等配套政策，為留港人才提供良好的生活條件和工作環境，同時進一步放寬非本地學生的實習及工作限制，毋需經由院校及入境處許可，便可參加與修讀學科相關的實習計劃。