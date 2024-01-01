民建聯元旦宣言：對從政者有高要求　以「成事」原則與政府互動

今日（1日）是元旦，民建聯成員齊集金鐘添馬公園影大合照，主席陳克勤發表宣言及率領成員宣誓，他說民建聯深知新時代對從政者有更高要求，作為一個有規模的政團會繼續擔起更大責任，付出更大努力，做好政府和市民的橋樑角色。



今日（1日）是元旦，民建聯多人齊集金鐘添馬公園影大合照，主席陳克勤發表宣言及率領成員宣誓，他說民建聯深知新時代對從政者有更高要求，作為一個有規模的政團會繼續擔起更大責任。（民建聯提供）

民建聯領導層、會務顧問、執行委員、港區全國人大代表、全國政協委員、立法會議員、區議員，在今日（1日）元旦日齊集金鐘添馬公園拍攝大合照，並由陳克勤發表宣言及率領成員宣誓。

陳克勤說，民建聯成員深知新時代對從政者有更高要求，而作為一個有規模的政團，民建聯必須以「提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界」為目標，擔起更大責任，付出更大努力，努力做好政府和市民的橋樑角色，協助政府為市民排難解憂。

今日（1日）是元旦，民建聯多人齊集金鐘添馬公園影大合照，主席陳克勤發表宣言及率領成員宣誓，他說民建聯深知新時代對從政者有更高要求，作為一個有規模的政團會繼續擔起更大責任。（民建聯提供）

在與特區政府的關係上，陳克勤指民建聯會以「成其事」為原則與政府積極互動，將發展經濟、改善民生的政策措施早日落地，讓市民受惠，同時開拓與內地和海外的聯繫，推動香港融入國家發展大局。

作為在立法會和區議會擁有最多議席的最大政團，陳克勤表示民建聯會繼續走跨階層發展路線，重視所有社會階層和界別的聲音，此外，民建聯亦會和其他參政團體、獨立議員加強交流，合作共事，帶動香港全社會的大團結。

在發展人才方面，陳克勤指會繼續積極吸納各界有志於公共服務的人才，特別是年輕人，建立政治人才的發展階梯，他呼籲有志者可以加入民建聯。