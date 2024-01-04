區議會｜東區大會無政府部門代表　主席陳尚文：日後一定要列席

東區區議會今日（4日）召開新一屆首次大會，除民政處外並無政府部門代表列席，區議員僅表達意見，兼任區議會主席的民政事務專員陳尚文主持會議。會後緊接廉政公署談及防貪污，以及立法會議員分享港澳辦主任夏寶龍講話精神。



陳尚文會後回應指，覺得區議會暢順、議員積極發言，發揮正面作用，第一次會議程序多，之後會議、委員會都一定有政府部門列席。民建聯資深區議員洪連杉認為，專員在凝聚各方作用更有效，又稱如日後政府部門準備不足，議員亦不會輕易放過。



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政府如未能改善區內設施 應向市民解釋

會議上，陳尚文期望區議員就強化東區應對極端天氣能力及安排諮詢市民意見，及後開放討論。

民建聯太北區直選區議員丁江浩指，處理問題要讓「上情下達、下情上報」的方式，稱區議員僅落區不夠，如要做改善工程，就要讓市民可反映意見，區議員收集意見後都要找到政府對口部門，而政府做不到都應該作出交代，例如以報告書形式解釋為何未能做到。

促部門利用AI檢查渠道 增設蓄洪池

另一民建聯直選區議員、康灣選區李清霞稱，上次世紀暴雨時，部份路段的去水位水壓太高未能打開，將來部門應利用AI技術檢查渠道，令渠務署即時知道是否暢順。新民黨委任區議員郭浩景表示，應該在地下裝感應器，同時更換老化的地下渠道。而民建聯柴灣區直選區議員植潔鈴稱，柴灣區大暴雨水浸受全港關注，惟區內沒有蓄洪池，認為需要增設。

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續重點舉辦譚公誕 區議員憂「冷落」其他選區

提振經濟方面，東區區議會建議在筲箕灣「譚公誕」期間的週末黃昏時間，舉辦首次的「夜飛龍」 表演，聯繫商戶於 「譚公誕」 期間推出飲食和消費優惠。

民建聯柴灣區直選區議員植潔鈴笑言，聽到消息是既開心又羨慕，「哎呀，柴灣、太北區被冷落咗喇！」工聯會柴灣區直選區議員何毅淦亦表示，譚公誕主要集中在某一區，希望政府都可以拆牆鬆綁，例如在不影響行人的情況下，讓商戶、小販等有更多空間營運，冀在民政專員帶領下，「三大直選區都繽紛」。

譚公誕是東區的重要節慶。（資料圖片/葉家豪攝）

冀譚公餅成品牌：元朗有老婆餅、東區有譚公餅

民建聯委任區議員劉慶揚稱，譚公餅上年第一次推出，問及可否打造成品牌，例如元朗有老婆餅、東區有譚公餅。工聯會委任區議會梁力指，希望譚公餅一年四季都可以買，令譚公餅成為來東區「必買、必食」。

亦有人提出較新穎的主意，經民聯委任區議員丁煌則建議舉辦「大食會」，可以讓少數族裔參與其中，藉此讓印尼外傭在活動中相聚。

陳尚文表示，希望多舉辦提振經濟活動，讓東區的民生、經濟發展蓬勃，會收集意見交給小組討論。