區議會｜九龍城開大會不設政府部門回應　「清一色」穿風褸示團結

新一屆九龍城區議會今日（4日）召開首次大會，集體穿上「清一色」風褸，展現團結。會議上，區議員普遍關注垃圾徵費宣傳效果、提振地區經濟措施，最終超時8分鐘完會，不過與其他區議會的最大分別是，大會上全程沒有政府部門回應議員關注和提問。



身兼九龍城區議會主席的民政事務專員蔡敏君會後解釋，所有議題都可以設小組跟進，部門事後可以提供更充分資料讓區議員參考。



身兼九龍城區議會主席的民政事務專員蔡敏君，在區議會大會結束後，與區議員及秘書處大合照，各人穿上一式一樣的風褸以示團結。（馮子健攝）

九龍城開大會「清一色」穿風褸 蔡敏君：凸顯團結

九龍城區議會首次大會議程包括討論民政處提出的推動地區經濟活動、設置打卡地標建議及農曆新年前聯同食環署在地區大掃除等。與其他區議會不同的是，蔡敏君聯同民政助理專員、全體區議員及區議會秘書，都穿上一式一樣的風褸，印有「九龍城區議會」及「敢於創新、推動共融」字樣，蔡敏君解釋凸顯團隊精神，希望做到真正共融，又稱制服於有需要的活動會穿著，由區內人士贊助，強調「跟足程序」。

+ 6

區議員提醒振經濟活動要有連續性

會議上，區議員討論民政處提出的振興地區經濟措施，包括三個打卡點，分別是設3D啟德跑道飛機畫、3D牛棚畫，以及懷舊霓虹燈牌，另外亦討論民政處建議舉辦的唯一推動經濟活動「龍城美食潑水『泰』繽紛」，將去年舉辦的潑水節活動改名重推，內容相若，包括歌舞表演、泰拳比賽，文件未有提供預算開支。

經民聯九龍城南直選區議員李超宇會上發言指，活動不單止要吸引當區居民，亦要吸引全港市民及旅客，須與各區協調舉辦時間，並預判對交通的影響。本身是中學副校長的委任區議員、非華裔的利哲宏認為，要配合學校的參與，增添中、小學生的歸屬感。

席間不少區議員提出其他活動建議，委任區議員黃文莉提議舉辦「車尾箱市集」，認為不需要長期擺檔，靈活性高。另一委任區議員何華漢認為，活動要有連續性，例如一連4至5日舉辦，吸引18區遊客，並利用內地常用的社交平台宣傳。

+ 6

振興經濟活動未有預算開支 蔡敏君：或有機構贊助

蔡敏君回應稱，如果有機構計劃合辦活動，可提供詳細方案與部門討論，希望做得更好。對於振興經濟措施未有提供預算開支，她指文件只是提出活動方向，由於牽涉與不同團體合作，有機會獲得機構贊助，待工作小組詳細討論。

+ 2

區議員憂市民不了解垃圾徵費

除了振興地區經濟活動，政府將於4月1日實施的垃圾徵費，亦成為會上討論焦點。民建聯九龍城南直選區議員吳寶強擔心，有人會規避新措施，亂拋垃圾，詢問屆時部門如何處理。利哲宏則希望當局加強向少數族裔宣傳垃圾徵費。民建聯的委任區議員林德成指出，大部分市民沒深入了解垃圾徵費，加上區內三無大廈比較多，希望與部門通力合作。

蔡敏君表示，政府部門會後會向議員提供補充資料，讓區議員更好收集市民意見，未來可以在相關委員會再詳細討論。

不設政府部門回應 蔡敏君：會後可提供更充分資料

會議最終超時8分鐘完成，與前日（2日）首次召開大會的油尖旺區議會不同，當日會議提早27分鐘完成。蔡敏君解釋，會議時間有彈性，會議重點主旨都是希望區議員收集市民意見。

另一個與別不同的特色，是會議全程沒有政府部門回應議員的提問和關注，蔡敏君解釋指今天會議討論的事項，都可以由小組跟進，部門及後會提供更充分資料，讓區議員諮詢市民。