區議會｜中西區羅錦輝坦言做過中聯辦：相關經驗有助地區工作

中西區區議會今日（4日）首次開會，有議員質疑每名區議會要入屋家訪25戶的要求難以做到。此外，該區地區委員會界別議員羅錦輝承認，曾經在中聯辦任職，認為相關經驗有助地區工作。



中西區地區委員會區議員羅錦輝（右四）2022年8月任職中聯辦社工處副處長。（東區慶祝香港特別行政區成立25周年歌唱比賽Facebook專頁相片）

曾任中聯辦港島工作部社工處副處長的羅錦輝，接受傳媒訪問時承認曾經在中聯辦工作，認為自己土生土長，「咩工作都可以，例如你今日係記者，明日可能轉其他部門或其他工作。」他認為不同工作都有自身經驗，對於地區工作有很大幫助。

中西區民政事務專員兼區議會主席梁子琪，限制每名議員連問連答共有4分鐘，又要求區議會大會、委員會及工作小組會議的出席率不能低過80%。

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每人探訪25戶難做到 議員指保安拒放人上門

中西區區議會要求議員聯同關愛隊做家訪，規定議員最少要訪問25戶，又建議入屋家訪。今日會議上，多名區議員反映難以做到，委任議員楊哲安表示，中西區居民多是中產以上，住宅有物業管理公司嚴格保安，認為保安不會讓他們上門家訪。他又指，家訪時要「坐低45分鐘」是「好硬嘅指標」，擔心議員最終只能在自己居住的樓宇進行。梁子琪回應指做到家訪就「最理想」，希望議員「盡量做」，但如果無法入屋，亦可以討論以其他方法取代。

有「高街鬼屋」之稱的西營盤舊精神病院。（資料圖片/陳浩然攝）

這項家訪活動需要在1月10日前提交日期、時間及地址、人數等住戶資料，身兼關愛隊隊員的地區委員會界別議員李志恒反映，社署一直拒絕向關愛隊提供有需要的長者資料。梁子琪認為提供資料或涉及私隱問題，但會與社署商討，研究能否以協議書方式轉移資料。

會議亦通過將有「高街鬼屋」之稱的西營盤舊精神病院變成「打卡點」，拱門走廊加設燈飾化身時光隧道，預算約為80萬元。