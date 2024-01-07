關愛隊｜民政發動深水埗25支關愛隊歲晚家訪　目標探訪250戶

年近歲晚，各區關愛隊將聯同義工，陸續上門探訪居民，特別是獨居及雙老長者，當中在深水埗區，民政事務總署署長張趙凱渝預計25支關愛隊可探訪250戶居民，希望成員了解居民需要、送上關愛，加強他們歲晚防騙意識。



深水埗區關愛隊25支關愛隊今天（7日）下午舉行誓師典禮，出席包括張趙凱渝、中聯辦九龍工作部副部長李文彬等。張趙凱渝致辭時指，民政團隊新一年會繼續全力以赴聯同關愛隊在不同領域服務市民，積極回應市民的急難愁盼，奮力譜寫完善地區治體系的新篇章。

深水埗關愛隊料探訪250戶居民 平均每隊家訪10戶

她表示，政府全面落實完善地理治理體系，推動地區治理更有效運作，讓有志的愛國愛港人士可投身服務社區，關愛隊正支援政府地區工作及加強地區網絡。她提到，去年十月初深水埗民政專員已以關愛隊總指揮身分，帶領關愛隊發揮「民政幫到你」的精神，展開不同類型的關愛活動和服務，例如送暖行動等。

她續指深水埗是多元化社區，有不同背景的居民，包括基層、中產、新來港人士等；社區亦有不少新舊共融特點，包括唐樓、公屋、私樓、商廈，對社區工作而言是挑戰，稱幸好有25個小區的關愛隊，為深水埗各階層服務，亦能夠凝聚社區資源，獲得不少地區團體及商界等支持。她稱，各區關愛隊將聯同義工上門探訪居民，特別是獨居及雙老長者，當中在深水埗區預計共可探訪250戶居民。

黃昕然：議員和關愛隊要探索新模式 快速解決居民問題

出席同一活動的深水埗民政事務專員兼深水埗區議會主席黃昕然指，接下來的工作任重道遠，包括建立和居民的連繫，形容政府成立關愛隊的目的就如「織布」，慢慢把不同居民的網越織越密，成為一個非常寵大的網絡，任何一個居民或家庭需要幫助時，「我哋都能夠承接到佢哋」，讓居民知道除家人朋友外，社區都能提供支援。

他續指，新一屆區議會成立，今年開始會建立新型的合作關係，議員和關愛隊間要探索新的模式，以最快速度解決居民的急難愁盼的問題。