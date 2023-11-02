關愛隊｜01統計460名隊員因區議會選舉停職　大埔逾八成隊長停職

民政事務總署早前發指引，關愛隊成員如參選區議會便要停職。截至區議會提名期結束日，《香港01》統計過共有約460名關愛隊成員，因有意成為區議會選舉候選人或選舉代理人而暫停職務，佔整體約一成，中環、渣甸山小區關愛隊有一半成員停職，大埔區逾8成小區關愛隊隊長停職。



民政事務總署回覆《HK01》查詢時指，因應選舉期間出現的暫時人手短缺情況，「關愛隊」承辦團體須調配足夠而合適的替補人員執行「關愛隊」職務，以確保服務計劃如常推行。



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民政事務總署指引列明關愛隊成員如參選區議會，或擔任選舉代理人，須事先書面通知民政處，並停止參與關愛隊工作，必須避免令人誤以為關愛隊支持或不支持候選人。《香港01》早前報道過，部分中標關愛隊計劃滿足短期基本KPI要求後暫停探訪等服務，待區議會選舉結束後才重啟，即使成員不出選區議會，但都要「落水」協助拉票無暇處理關愛隊事務。

460名關愛隊員停職 觀塘區最多共45人停職

《香港01》翻查民政事務總署的關愛隊名單，發現當局已經在各小區標示出「因有意成為 2023 年區議會一般選舉候選人/選舉代理人而暫停職務」的成員姓名，統計過有約460名隊員因為區議會選舉而停職，佔整體9%，當中最多的是觀塘區，共45人停職；其次是沙田區共42人停職；第三是中西區共37人停職；第四是葵青區有36人停職。

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大埔區19隊關愛隊 16個隊長停職

沙田區有41隊關愛隊，當中29隊的隊長都停職，佔70%；大埔區有19隊關愛隊，當中16隊的隊長都停職，高達84%。成員停職人數方面，中西區的「中環」小區、灣仔的「渣甸山」小區原本有12名隊員，當中6人已停職，佔全隊一半。部份小區正副隊長均停職，包括「坪洲喜靈洲」小區，以及「寶琳」小區。

根據指引，選舉期間出現的暫時人手短缺問題，關愛隊承辦團體須調配足夠而合適的替補人員執行「關愛隊」職務，以確保服務計劃如常推行。

民政事務總署回覆指截至10月30日，共有460名「關愛隊」成員，因有意成為區議會一般選舉候選人或選舉代理人而暫停職務，佔整體「關愛隊」成員人數約 9%。

署方指，根據《「關愛隊」在公共選舉期間須遵守的指引》，因應選舉期間出現的暫時人手短缺情況，「關愛隊」承辦團體須調配足夠而合適的替補人員執行「關愛隊」職務，以確保服務計劃如常推行。署方續指「關愛隊」以團體為基礎，承辦團體均具備一定地區網絡和服務經驗，擁有跨區域的動員能力，並能凝聚社會資源，每隊「關愛隊」小隊有約8至12名基本成員，亦有其他夥伴團體和義工一同參與關愛服務。即使個別「關愛隊」成員或相關人士在選舉中成為候選人或選舉代理人，承辦團體仍可調配其他人手和資源提供服務。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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