急症室研加費？李家超：要檢視防止濫用　適如其分處理急症

行政會議休會兩星期後，今日（9日）復會，特首李家超出席行會前見記者。今年度政府料逾千億元財赤，政府日前又稱要檢視政府服務項目收費，被問到公立醫院急症室每次180元收費，如果要加價是否恰當，李家超表示，主要會考慮急症室有否適如其份處理急症，認同要檢視如何防止濫用。



李家超：新一屆區議會不再泛政治化

李家超在開場白表示，新一屆區議會已就任，高興見到區議會就任一個多星期有新氣象、 新面貌，第一次大會亦順利舉行，回歸到基本法的要求，為地區服務，不再泛政治化，議員積極發言提出建設性意見，會議有秩序、有效率，發揮好與居民之間的橋樑作用，有區議員不分界別擺街站聽市民意見，各區區議會將於農曆新年前與關愛隊合作推出關愛行動，為有需要人士送上支援。李家超重申，今屆區議員不乏青年，亦來自不同界別，如工商、專業組織和少數族裔等，體現均衡參與，形容經重塑後的區議會是有質素的區議會，期待區議員盡快有成績，回饋居民。

李家超又說，全港18區本月起一連5個月將舉辦連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，各區議會成立專責小組協助推展有關項目，呈現多元特色和文化，帶動節日氣氛，包括深水埗區以激光劍和COSPLAY為重點；九龍城區響應泰國潑水節，提供泰式美食、歌舞及泰拳比賽等文化體驗；大埔林村許願樹首設夜光寶牒，相信各區會提出有特色活動，百花齊放。

周永勤退出關愛隊 李家超：會盡快遴選 有心人多的是

《香港01》日前率先報道元朗瑞華關愛隊營辦團體退出，團體負責人周永勤解釋因為未能參選致資源不足以支撐營運開支。李家超被問到是否有完整機制填補空缺，他回應指關愛隊在設計方面已經考慮到處理關愛隊服務不好取消資格，或主動辭去關愛隊職務的情況，例如某區關愛隊需要到隔離區幫忙等，系統設計已照顧好，亦會盡快開展遴選新關愛隊，李家超說希望參與關愛隊的人非常之多，很多人很用心貢獻社區，形容有心人多的是，希望有真心、誠心為地區服務的有心人。

行政長官李家超1月9日出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

海陸空離境稅不利大灣區融合 李家超：希望鼓勵兩地往來

被問到港人疫後報復外遊，是否同意有政黨建議向居民徵收海陸空離境稅，會否影響香港和大灣區的融合？李家超指，財政預算案諮詢期間收到不同的意見，政府會審視有關的意見，財政司司長亦積極諮詢不同人士，個人而言希望香港積極融入國際發展大局，香港是大灣區城市之一，所以多年推動見到成績，整體鼓勵兩地融合，兩地人員往來。

急症室研加費？李家超：要防止濫用 適如其分處理急症

本財政年度財赤料達千億，被問到政府研究增加公共服務收費，如包括急診室收費等是否恰當？李家超指，有恆常計劃檢討公共服務收費是否適當，不同部門檢討時都必需考慮社會情況，又或者對弱勢的照顧，評估對不同人士行業的影響。

公立醫院急症室每次180元收費，近7年無加價。李家超表示，急症室收費主要考慮急症室有否適如其份處理急症，現將求診者分5類處理，最急切是第一類，第五類最不急切，應善用急症室資源用在最急切人士，認同要檢視如何用在有需要人士、如何防止濫用，包括在時間上和服務方面改善。

行政長官李家超1月9日出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

政府非常關注國泰取消航班 促檢視人力和運力

提到國泰航空無預警地取消航班，工會解釋公司人手不足，李家超指對於運力未足以應付需求而短時間內取消航班，政府非常關注，運輸及物流局已向國泰表示關注，要將受影響旅客的損失減至最低，需認真做到最好，長遠而言國泰需要檢視人力和運力。

被問到有否進一步提振經濟的措施或大方向？李家超指盛事經濟能帶來多方面的經濟收益，包括國際會議吸引不同人士來港經濟活動；體育活動吸引不同人來港看賽事，運動員在網上宣揚於香港的良好體驗，亦有助吸引不同人來港。他說，環球經濟有不同挑戰，包括息口高和供應鏈受阻等，令經濟受壓，不過零售業和旅遊業發展不錯，最近數據顯示旅遊和零售業增長理想，明白每季都會有起伏，疫情後訪港旅客已回復至約六成，來港菲律賓和泰國遊客超過2018年水平，不過運力理由需要追上去，相信今年底可回復至大致正常。他又說，近期舉行的日、夜繽紛活動，營業額都創新高，發揮令經濟更有動力的作用，相信香港人會本著努力不懈和靈活多變吸引旅客來港消費。

他續指，香港向來是盛事之都和好客之都，周邊城市和國家亦正在進步，更加讓消費者，對香港人很有信心，環球經濟的確影響香港的整體經濟，政府有責任帶頭推動本地產品，惟「都要產品本身係得」，相信共同努力之下香港今年可克服困難和挑戰。