楊潤雄訪上海交流文化及旅遊　並為設立國家成就專館取經

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（8日）訪問上海，與上海市文化和旅遊局局長方世忠會面，就兩地的文化和旅遊發展進行交流。他亦出席「滬港城市文化會議」，該會議由香港主要表演藝團進念．二十面體，及上海社會科學院文學研究所上海文化研究中心主辦，匯聚兩地官方及文化界代表，就推動兩地文化藝術聯動發展的不同議題深入討論。



楊潤雄表示，香港與上海一直在文化藝術方面緊密交流，並於2012年簽訂了《關於滬港文化交流與合作協議書》。今次文化會議圍繞「數智時代的文化大數據」主題，就文化創新模式、文化場地的規劃、文化產業的發展與合作等方面，展開討論和分享經驗，讓與會者更好掌握文化藝術發展的新趨勢。他希望這次會議能夠促進上海和香港的文化交流，從而加深兩地業界合作及融合發展。

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訪中共四大紀念館及國旗教育展示廳

楊潤雄亦到訪中國共產黨第四次全國代表大會紀念館，以及國旗教育展示廳。他表示，《施政報告》建議設立專館介紹國家發展和成就，涵蓋國家歷史、政治、經濟發展和文化等領域，政府將借鑑不同展館的策展經驗，並諮詢不同持份者，務求精益求精。

楊潤雄與文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖等一行，昨午亦參觀了上海大劇院，了解當地為演藝團體提供的場地和設施配套。

晤當地官員探索合作機會

楊潤雄前日（7日）下午抵達上海隨即展開行程，首先到訪張園，參觀當地的公共藝術裝置，了解城市項目經活化和加入商業元素後，展現時尚活力的過程與成果。他亦與上海市人民政府港澳事務辦公室主任孔福安會面，介紹香港最新發展及探索合作交流機會。

他今日（9日）會繼續在上海的訪問行程。