山姆超市掃貨攻略　顏汶羽讚平過深圳、香港：士多啤梨98蚊1公斤

近期港人蜂擁北上消費，大包又便宜的深圳山姆超市是主要購物點，但究竟有幾抵？民建聯立法會議員顏汶羽昨日（9日）逛了一圈，大讚貨品「平過香港，更比深圳當地平」，忍不住掃了一袋二袋回家！



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顏汶羽昨日到深圳工作，到深圳的山姆超市行一轉。由於是會員店，顧客要購買年費260元或680元（人民幣‧下同）的會籍才能進內消費。

入到去超市，顏汶羽即時格價，發現不少貨品好抵，例如1公斤士多啤梨98元、兩升裝牛奶20元、超大包薯片20多元。他亦不敵價格攻勢，買了幾袋貨品，還以199元入手一大盒幾十架微縮模型車。

買了無位擺、過期吃不完 小家庭未必吸引

他指山姆超市熱潮衍生不少商機，包括速遞公司半日送貨服務、跨境巴士設專線，更有旅行社舉辦北上購物團。但由於要購入大量貨品，而香港家庭規模普遍較細，居住空間和雪櫃亦不夠大，就算買了大量物品亦未必有位放，更可能過期都吃不完，反而香港一落街就甚麼都有得買，所以顏汶羽認為，並非所有人都有興趣去山姆超市消費。