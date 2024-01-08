通關一周年｜內地旅客來港未復常　港人北上消費形成山姆經濟圈

香港與內地去年1月8日有條件及限額通關後，至2月6日起全面通關，今日（8日）為一周年。回顧去年香港社會逐步復常，香港市民摘下口罩，各口岸亦陸續開放、高鐵復運並加開班次，在訪港旅客上升之際，港人北上消費熱潮亦興起，在告別2023年之前，防疫的最後一道枷鎖「黑碼」亦被解除，讓社會全面邁向復常。



2023年初開放7個口岸 高鐵香港段復運

2023年1月8日起「取消入境後全員核酸檢測和集中隔離」以及「來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華」，長達3年的抗疫之路終可在2023年前落下帷幕，意味著自香港入境內地再無需集中隔離。

兩地於1月8日首階段通關，開放深圳灣口岸、落馬洲口岸、文錦渡口岸、港珠澳大橋、機場、港澳碼頭及中國客運碼頭共7個口岸。首階段通關每日「北上」、「南下」名額各約6萬個，需持有48小時內核酸檢測陰性結果。相比疫情期間每天數千的過關名額，通關名額大增。

1月15日，因疫情停運近3年的廣深港高鐵香港段復運，但復運初期，只提供香港西九龍前往深圳、廣州短途班次。每日北上開39班車，南下38班，並新增廣州東站、東莞南及東莞三個站點。當日早7時03分，首班車由高鐵西九龍站開往深圳北站；當日早7時42分許，西九龍站迎來首批南下客。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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撤銷隔離令、預約通關 需完成健康申報取「黑碼」

1月30日，鑒於新冠疫情緩和，香港當日起撤銷新冠確診者隔離令，快速檢測陽性市民毋需申報。用作統計確診數據的快測呈報平台、核酸測試陽性呈報資料平台、電話呈報確診個案系統，均停止運作。同日起無症狀感染者可自由外出或上班，但為保護年幼群組，學生不返校上課直至快測陰性。

2月3日，中國國務院聯防聯控機制公布，全面恢復內地與港澳人士往來，2月6日起取消經粵港陸路口岸出入境的預約通關安排，同時取消通關人數上限，亦恢復內地與港澳團隊旅遊（即旅行團）的經營活動。

從香港入境內地的人士，當日凌晨起毋需預約通關，不用進行檢測便可入境內地，僅需在入境前完成健康申報，以取得「黑碼」。

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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所有通關口岸重開 內地訪港旅客持續上升

特區政府亦公布2月6日起，所有通關口岸重開，包括皇崗口岸、蓮塘香園圍口岸、羅湖口岸及沙頭角口岸，連同1月15日已重開的高鐵，所有海陸空往返內地關口全面開放。

此外，香港有序恢復跨境學生面授課堂，分兩階段實施：8日起中學先恢復，22日起擴展至小學、幼稚園及特殊學校。

2月6日，即全面通關首日，各口岸運作暢順，共錄得28萬人出入境，出境及入境人次各佔一半。

▼4月2日 高鐵站人流絡繹不絕▼



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高鐵增開 首半年訪港旅客錄千萬人次

4月1日，廣深港高鐵每天增開62列跨境列車至164列，基本恢復至2019年水平。內地66個火車站皆可直通香港西九龍站，包括北京、上海、重慶、鄭州、湖南、昆明、南寧等地。

5月15日，中國國家移民管理局進一步調整優化出入境管理政策措施：全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽註「全國通辦」；實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」；全面恢復口岸快捷通關。

6月底，旅發局數據顯示，今年首6個月訪港旅客錄得約1,300萬人次，當中約1,000萬為內地旅客，內地旅客仍佔據香港旅遊業的龐大市場。

▼ 11月1日凌晨0時 皇崗口岸首批免掃黑碼回港人士▼



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北上消費興起 取消「黑碼」

8月初，就香港各界人士多次建言取消「黑碼」一事，深圳市口岸辦回應指，港澳旅客的健康申報已進行專項優化，填報項目大幅精簡。

10月底，香港與內地自2月恢復全面通關後，不少香港居民北上消費，吃喝玩樂，以周末及長假期尤甚。香港入境處數字顯示，10月有535萬人次的香港居民經陸路或海路前往深圳等廣東省城市，再創單月新高。

按政府統計處早年的數據，港人到廣東省旅行扣除跨界的交通費用後，平均每次的消費開支約為680港元，粗略推算10月港人在內地的消費額高達36億港元。

11月1日，當日零時起，俗稱「黑碼」的內地出入境健康申報取消，出入境人士毋須再填報。

11月25日，港人北上消費熱情再升溫。香港入境處數字顯示，11月25日，經陸路口岸北上的港人約有33.7萬人次，創下11月新高。

▼12月10日 區議會選舉日深圳福田皇庭廣場人頭湧湧▼



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內地客半數不過夜 港人大舉北上消費成新常態

通關一年來，來港旅客累計約3,380萬人次，當中78.5%為內地旅客，餘下21.5%為其他旅客；而出境香港人則有7,222萬人次，當中絕大部份是往內地，尤其是往深圳佔多。

港人北上潮愈趨盛行，由吃喝玩樂、揼骨，到看醫生、看牙醫，再而配眼鏡、逆向代購食物，甚至反過來上去買大閘蟹、買相機，​​由悠閒消費逐漸轉變為日常消費，香港融入大灣區。

▼1月7日 東瀛遊首團「山姆團」到場▼



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近兩個月還興起到跨國零售巨頭Walmart（沃爾瑪）旗下倉儲式山姆超市深圳分店購物及觀光，一到周末假期，就能在山姆見到不少背着雙肩包、穿著運動鞋的標準「港式」打扮人士，推着手推車掃貨。而由此更在港衍生出山姆經濟圈：跨境車接載服務、代購山姆產品、本地零售店售賣山姆物品、速遞公司運送顧客在山姆所購物品回港、以及本月開始的山姆旅行團，成為新趨勢。

反之，內地旅客也出現新常態，豪客不再，多了內地人來感受地道文化；約半數不過夜，元旦凌晨大批內地人在除夕煙花倒數後趕着北上失敗，正反映新格局的問題。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼

