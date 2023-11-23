施政報告辯論｜向新生嬰派二萬　龍漢標稱六合彩一注獨中才夠育兒

立法會的《施政報告》致謝動議辯論今日（23日）下午進入涉及民生問題部分，經民聯地產及建造界議員龍漢標關注鼓勵生育措施，他指政府宣布向新生嬰兒發放二萬元現金獎勵後，曾問其秘書會否積極配合，惟秘書笑稱，「二萬元獎勵不是重點，重點是必須另加一張六合彩頭獎彩票。為甚麼？秘書說因為生仔不是生舊叉燒，要一注獨得才夠錢養大個仔！」



龍漢標引述其秘書稱，二萬元獎勵未必足以鼓勵生育。(張浩維攝)

龍漢標表示，養兒育女要負上重大責任，需要教育政策配合，需要家庭和僱主支援，更需要有無比信心，包括相信子女會在安全、穩定的環境中成長，相信經濟前景能夠欣欣向榮，社會可為他們提供各種機會，讓有志有能者力爭上游。

謝偉銓擔心政府部門搬到北部都會區，對部份市民造成不便。（林靄怡攝）

謝偉銓：勿讓北都居民變「開荒牛」

建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓稱，留意到未來數年的房屋供應量增加，認為是適當時候討論和研究最低人均居住面積，「令香港人可以住大啲、住鬆啲、住好啲」。

謝偉銓又指，除居住面積和質素，還要有良好城市規劃、完善交通和社區配套，才能成為一個宜居、宜業、宜遊的城市。政府近年強調「基建先行」，但道路同鐵路建設往往大落後。其他社區配套，如超市、街市、學校、及文娛康體設施，往往是入住多年後才開始興建。遠的有將軍澳、天水圍，近則有東涌、安達臣道及皇后山發展區，要居民做「開荒牛」，日日排長龍等巴士，希望未來的北部都會區和人工島發展不會重蹈複轍。

他強調，入住出租公屋，即俗稱的「上樓」，並非香港市民唯一住屋訴求，政府還要協助較有能力家庭置業安居，即「上車」；及促進整體社會，尤其青年人向上流動，即「上進」。上樓、上車、同上進，呢三個「上」字需要並駕齊驅，不能偏廢。

張宇人建議一併放寬非本地本科生兼職限制。（資料圖片/林靄怡攝）

張宇人倡一併放寛非本地本科生兼職限

自由黨立法會議員張宇人關注放寬香港大學非本地研究生兼職限制，建議政府同時放寬非本地本科生兼職限制，他指早前到科大分享時提出該想法，獲科大校長及工會支持。他重申，這除可解決勞工短缺的問題，更可增加學生對當地社的認識，對他們留港發展，甚至創業都有一定的推動力。

陳紹雄關注職安健文化。（資料圖片）

陳紹雄關注接連發生嚴重工業意外

選委界立法會議員陳紹雄則關注，過去半年發生多宗嚴重工業意外，情況令人痛心。他指雖然最新的職安健法例通過，但提醒勞工處不能以為提高罰則便大安旨意、不從源頭改善職安健文化，他對《施政報告》未有提及建立職安健文化感到失望，反映政府從上以下，未有認為建立職安健安全文化的逼切性。他認為，部分工業意外源於工人「貪快」，或自以為經驗豐富忽視安全措施所引致，因此當局除加密巡查外，更應建立安全文化、推動工地智慧系統等，才有望減少工業意外的發生。

推動新能源交通方面，陳紹雄表示樂見政府就綠色運輸獨立成章，他期待政府以產業發展的角度以制定氫能發展措略，又期望明年可出台一系列的計劃和路線圖，包括為本地船泊及遠洋船提供綠色甲醇加注的行動綱領、可持續航空燃料的計劃、全港公共巴士及的士的綠色轉型路線圖及時間表等。他歡迎政府試驗不同的新能源巴士。