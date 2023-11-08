拒向基層新生嬰派4萬及引入累進子女免稅額　卓永興：支出龐大

新一份《施政報告》提出多項鼓勵生育措施。自由黨立法會議員邵家輝今日（8日）稱，政府應再加大措施力度，建議加碼向基層市民每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，直至年滿5歲至6歲；引入累進方式計算子女免稅額，即第一、第二及第三名子女分別獲15萬元、30萬元及60萬元免稅額，及僱用外傭的開支可供扣稅等措施。



不過，專責統籌鼓勵生育政策的政務司副司長卓永興指，建議可能導至政府額外支出最高達560億元，同時少收42億收入，支出龐大，全盤否決邵家輝的建議。



《施政報告》建議向父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元獎勵金，房委會分別推出居屋版「家有初生優先選樓計劃」和公屋版「家有初生優先配屋計劃」，以支持新生家庭。

邵家輝在今日（8日）立法會大會口頭質詢政府會否再加大力度鼓勵生育，他作出多項建議，包括加碼向基層市民每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，並直至其年滿5歲至6歲；以累進方式計算的子女免稅額，即第一、第二及第三名子女分別可獲15萬元、30萬元及60萬元免稅額，及推出僱用外傭開支可作扣稅的措施等。

向新生嬰派4萬至6歲 支出可達560億

不過，卓永興指，如向新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，直至其年滿5歲至6歲，涉及支出以數百億計算，涉及龐大財政負擔，沒有計劃採納建議。

邵家輝追問指，向新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，直至其年滿5歲至6歲，是針對基層市民。對此，卓永興則指，很難分辨何謂基層市民新生嬰兒，如要分辨要涉及行政費用，引起很大的行政支出。卓續稱，2022年香港出生率為3.3萬，如不分階層發放4萬津貼至年滿5歲或6歲，涉及300億至560億元，他多謝議員意見但重申政府會維持現䈩措施現況。

至於第一、第二及第三名子女分別可獲15萬元、30萬元及60萬元免稅額，卓永興預料政府每年收入減少42億元，佔2022/23年度薪俸稅及個人入息課稅55%，大大加大財政負擔，故也拒絕採納建議。

最後僱用外傭開支可作扣稅，卓永興指引入新扣稅項目要考慮稅制是否簡單，有否與公共財政取得平衡，也拒絕採納建議。

施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI

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卓永興質疑是否要幾百萬養一名小朋友？

民建聯立法會議員李慧琼質疑，今次《施政報告》提出居屋引入初生嬰選優樓及公屋優先配屋計劃，不是真的優先安排，只是抽居屋撥出配額予有小朋友的家庭，如超額認購仍需下次再抽，認為措施不夠好。她建議，有小朋友的家庭抽居屋有權優先抽籤。

卓永興則回應指，不是有新生嬰兒家庭就一定抽到居屋及資助出售單位，因為房屋供應有限，政府不能做到。他又指2022年3.3萬出生率，如讓有新生嬰兒即抽到公營房屋其實不實際，因遠超政府房屋供應額度。

他續說：「好多人話生小朋友都幾百萬，唔知啱唔啱聽，我覺得存疑」，又稱「幾百萬一個細路」的言論嚇到年輕家庭：「邊有錢帶大細路」，並指2022年3.3萬人出生，該批家庭都不是預備400萬到600萬元才生育。

張宇人：政府如做生意只看支出

自由黨黨𣁽張宇人則指，政府的回應如「做生意只看支出而不看收入」，稱如果有小朋友會到主題樂園，多去餐廳消費，將有更多利得稅收入。張宇人又稱當他的第3個小朋友出生，及後5年收入多10倍。不過，卓永興指，生育小朋友及收入，貌似沒有必然關係。