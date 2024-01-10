警隊放寬入職要求　英文筆試合格率27.6%　鄧炳強：有守門口作用

警務處去年5月放寬警察入職要求，並增設警員中英文筆試，為未能於文憑試語文科取得相應成績的申請人，提供另一個符合語文能力要求的途徑。而警員的筆試成績今日（10日）也曝光，截至去年底，分別有87人應考「警員中文筆試」，623人應考「警員英文筆試」，其中有14人同時應考中英文筆試，兩項筆試合格率只有49.4%及27.6%。保安局局長鄧炳強指，反映筆試發揮「守門口」作用。



會計界立法會議員黃俊碩擔心放寬入職要求，會導致警隊語文能力下降，但鄧炳強否認警隊對語文能力的要求有下降，強調只是注重實用性。



鄧炳強指放寬入職要求後，投考警察的人多了。（資料圖片/張浩維攝）

黃俊碩在今日的立法會會議上提出口頭質詢，指警務處去年5月5日放寬警員、見習督察及輔警警員入職要求，包括取消最低身高及體重要求，及增設警員中英文筆試，為沒有在香港中學文憑考試中、英文科考獲第2級或以上成績或沒有具同等學歷的投考者，提供另外一個符合語文能力要求的途徑。

鄧炳強指，新設的中英文筆試，以文憑試中文和英文科第2級成績為基準，截至二○二三年十二月三十一日，分別有87人應考「警員中文筆試」，623人應考「警員英文筆試」，其中有14人同時應考中英文筆試，兩項筆試的合格人數分別為43人和172人，即合格率為49.4%及27.6%。鄧炳強強調，合格率反映筆試「守門口」作用，DSE中英文不合格的人「未必過到測試」。

投考督察人數勁升九成

鄧又指，放寬要求後的8個月，警員、見習督察和輔警警員的每月平均投考人數分別為644人、478人及283人，較調整前八個月的每月平均投考人數分別上升超過八成、九成和五成半，形容升幅非常顯著。

他又指警方有到內地招募當地香港學生，截至去年年底，已有23人經「內地大學招募快線」成功投考，並成為警員，另有746人處於不同招聘階段，警隊今年稍後亦會在海外恢復宣傳和招募。

黃俊碩擔心，中英文合格率只有分別49.4%和27.6%，會令警隊的語文水平下降；又指有社交平台指警員對內地旅客說「唔識廣東話就唔好來香港」，局方會否增加成為香港大使的培訓。

鄧炳強回應稱，警隊是提供多一個語文評級渠道，強調對語文能力要求沒有下調，但指要集中於實用性即能溝通能表達，合格率則反映筆試能做好把關；至於個別情況指控警員用詞不當，如果屬實是不能接受，警員對市民或任何旅客都要有良好和正確的態度，也是警隊的培訓重點之一。

「A4聯盟」議員林素蔚則關注當局會否考慮增加輔警的時薪和褔利。鄧炳強說輔警工資是與正規警員的薪資按比例作計算，不能單獨調整輔警時薪。而褔利方面，他指理解輔警自2019年貢獻特別大，以往輔警退休後未能用警察會所，現在達到一定年資，退休後也可以使用。