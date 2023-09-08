警調整入職要求　投考警員升65%　9.21改體能試掌上壓取代手握力

警隊將會修訂入職體能測試，由今年9月21日起，會由「掌上壓」取代「手握肌力測試 」，投考者須於30秒內達標，男士13下女士9下；「4x10米穿梭跑」由以往彎腰觸地線改為腳解線。



警隊早於今年5月調整入職要求，由今年4月至8月，警員及見習督察各錄得3745人及2207人投考，分別按年上升超過六成五及四成。今次再修訂體能測試，警隊人事部招募組警司陳杰峰強調，目的是「便利」有意投考人士，他又表明，「警察學院從來都無降低過水準」，因此所有「新紥師兄」均符合警隊要求。



警隊將於9月21日起修訂入職體能測試。（警隊圖片）

4x10米穿梭跑改為腳觸地線

現時警隊入職體能測試分四部分，分別為「4 x 10米穿梭跑」、「手握肌力測試 」、「立定跳高」及「800米跑」，警方將於9月21日起作出兩項修訂，當中會以掌上壓取代手握肌力測試，男子合格標準為30秒內完成13下，女子則為30秒內完成9下；另一項修訂為4x10米穿梭跑，考生由以往每次轉身須用手觸線，改為用腳觸線。

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雷雄德：掌上壓比手握力難度更高

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，手握力只運用到前臂的力量，而掌上掌則會運用胸肌、二頭、三頭、肩膀等肌肉，有調查顯示，掌上壓與上肢力量更有關聯，由於掌上壓運用更多的肌肉，因此比手握力測試難度更高。雷雄德又指，部分投考者以往可能並沒有運動習慣，彎身用手觸線可能會導致受傷，在安全考量下轉為用為腳觸線，同時有效測試考生轉身能力。

警隊將於9月21日起修訂入職體能測試。（警隊圖片）

警員投考按年升65% 強調無降低畢業要求

根據警方數字，在2022/23財政年度，共有7997人投考警隊，當中警員有4606人，而今個財政年度，由4月1日至8月31日為止，5個月內的投考數字為5952人，等於去年全年的75%，當中警員投考數字為3745人，佔去年全年81%，見習督察有2207人，而與去年同期相比，警員及見習督察的投考人數分別上升超過65%及40%。

警隊已有260名警員及57名見習督察通過遴選程序受訓，人事部招募組警司陳杰峰表示，調整各種入職要求是希望能「便利」有意加入警隊的人士。陳杰峰強調，警察學院一直為受訓者提高體能水平，以達到畢業水平，因此每一位畢業警察均能達到市民的期望，強調「警察學院從來都無降低過水準」。

10月及11月到廣州及福建招募

警隊在去年9月至10月期間，在11間本地大學進行「警隊·大學招募快線」，共收到389分大學生投考警隊職位的申請，現時已有5名學生正受訓。警隊亦於去年11月開始於內地國省份舉辦「警隊·內地大學招募快線」，預料會於今年10月及11月期間到廣州以及福建各大學舉辦招募活動。