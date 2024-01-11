預算案｜經民聯倡全面「撤辣」反對開新稅　同意檢討急症室收費

新一份財政預算案下月發表，經民聯向財政司司長陳茂波提交建議，倡全面「撤辣」以激活樓市，並表明反對開徵陸路離境稅或資產增值稅等任何新稅項，指會令市民百上加斤。不過，該黨同意檢討公立醫院急症室收費，但強調主要為防止濫用服務。同時，又建議盡快恢復並擴大「一簽多行」由深圳擴展至大灣區，並提高旅客購物免稅額至10萬元。



主席盧偉國表明，不贊成加稅，指目前仍是經濟困難時期，加稅會令市民百上加斤。 地產及建造界議員龍漢標指，有傳司長正考慮開徵資本增值稅，形容此舉：「萬萬不能」，因與香港簡單低稅制是背道而馳，是顛覆性的。他續指，要開源節流時多考慮到增加稅收，但本港政府收入很大程度來自土地收益，而近一兩年越來越大的赤字，既因疫情期間開支大，也因賣地收入不理想，而賣地收入減則源於整體經濟或措施和政策不利於房地產長遠發展，認為只要讓投資者對前景信心，「自自然然啲地就賣得出，賣得出就有土地收入減少赤財，就不需要向市民荷包打主意、要加稅」。

身兼行會成員的副主席林健鋒亦指，最重要環境方面穩定包括樓價和稅收，樓市穩定地升，有穩定營商環境，簡單低稅制的環境是吸引投資者。他指，一旦加稅會損害經濟，得不償失，尤其開徵離境稅，將影響香港與內地之間的感情，阻礙交流，非常不值。

他又表示，希望「一簽多行」安排盡快恢復，並擴大至大灣區其他城市，同時擴大自由行的安排至更多內地城市，並將內地訪港旅客免稅額由5000元增至10萬元。

梁美芬：檢討急症室收費減濫用 勿削長者乘車優惠

至於政府表明會檢認各項公共服務收費，包括急症室收費。經民聯另一位副主席梁美芬稱對對檢討急症室收費持開放態度，又指最重要是減少濫用，以免對真正需要緊急服務的市民不公平。她指，一些已移民海外的港人，卻回港醫病的情況也需要正視，畢竟會佔用本港公共資源。她又指，政府絕不能削減長者乘車優惠，形容這不是福利，而是長遠投資，長者可以重投工作或創業。

盧偉國指，經民聯主張「做大個餅」，應積極使用市場力量包括公私營合作，以減少政府的財政承擔；同時政府開支要用得其所，重申目前經濟情況下貿貿然加或開徵新稅可能有負面效果。

至於如何推動工商發展「做大個餅」，林健鋒建議進一步優化「中小企業市場推廣基金」及「BUD 專項基金」；強化香港出口信用保險局對港商的支援；制訂進取的招商引資策略，優化「引進重點企業辦公室」的工作，主動吸引有基礎能力和增值空間的傳統產業企業來港設立區域總部。

林健鋒又指，要全面發揮香港優勢，打造「一帶一路」綜合服務平台，促進綠色發展、擴大法律業界國際發展空間，將香港打造成「一帶一路」國際仲裁中心、協助香港企業進軍境外經貿合作，加強與其他灣區城市的高層互動協作，共同對外宣傳等。