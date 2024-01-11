中聯辦罕有公布官員晤廣東省領導　鄭雁雄：當好超級聯絡員

中聯辦今日（11日）公布，主任鄭雁雄等多名代表下午昨到廣州與廣東省委書記黃坤明、省長王偉中等省領導會面，稱雙方就深化粵港合作、共同推進粵港澳大灣區建設深入交換意見。鄭雁雄表示，會繼續當好「超級聯絡員」、「超級服務員」，支持港粵深化經貿、科技、人文等領域合作。



中聯辦以往較少高調公布官員赴內地就香港事務內地政府洽商。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中聯辦就香港事務與內地省市官員見面屬正常交流，在接觸過程「肯定不會是代表香港政府」，而是扮演獨特角色與中央部門協調。



根據中聯辦公布，黃坤明希望中聯辦繼續指導和支持廣東協同香港，務實推進粵港澳大灣區建設，強化基礎設施「硬聯通」和制度規則「軟聯通」，加快大灣區市場一體化進程，深化產業科技合作，聯手打造大灣區高水平人才高地，在高水平建設世界級的大灣區、發展最好的灣區上不斷邁出新步伐。黃坤明又期望中聯辦協助廣東省與香港社會各界人士密切聯繫，促進粵港深化就業、教育、醫療、社保、青少年交流等領域合作，讓兩地居民有更多實實在在的獲得感，實現更高水平共贏發展。

鄭雁雄則說，中聯辦會繼續當好「超級聯絡員」和「超級服務員」，與廣東一道大力推進粵港澳大灣區建設各項議定事項落地落實，支持港粵深化經貿、科技、人文等領域合作，助力攜手走好中國式現代化新征程，有力推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

中聯辦副主任劉光源、羅永綱、尹宗華等參與會面，而廣東省領導陳建文、張虎、張新參加會見。