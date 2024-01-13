大灣區創業資助計劃培養青年創業　梁宏正：正籌備新一輪支援

九龍社團聯會獲民政及青年事務局資助，舉辦「創業展未來．粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，今日是（13日）創業青年交流展及計劃總結會。



民政及青年事務局副局長梁宏正表示，經過3年耕耘，現有7隊從事服飾設計、教育科技、文化創意等產業的創業團隊 ，分別入駐位於廣州、深圳、珠海及東莞的商創基地，成果令人鼓舞。



13隊獲資助 7隊已進駐內地商創基地

「創業展未來．粵港澳大灣區青年創業資助計劃」為期3年，共收到接近300份計劃申請書，經過兩年甄選，最終13隊創業團隊突圍成功獲資助。計劃為本港青年提供約40萬元以上免償還資助金，定期舉辦創業支援，並協助入選團隊在本港及大灣區創業。

梁宏正提到，民青局在上月亦成立「大灣區香港青年創新創業邊地聯盟」，提供一站式資訊、宣傳及交流平台，匯聚近60個來自香港及大灣區不同界別、具代表性的成員機構的資源和網絡，發揮「一加一大於二」的效果，務求為到大灣區創業的香港青年，提供更到位的支援，希望大家善用平台，開拓自己的創業路。

梁宏正透露，目前正籌備新一輪的支援計劃，儘管政府面臨財政困難，但仍希望能以有限的資源，推動青年發展。

至於區議會工作，梁宏正表示，新一屆區議會議員召開首輪會議，小組或委員會正努力開展工作，每區都有提振地區經濟的工作小組，亦有不少很好的計劃。他說每區都有自身的主題，相信未來日子在推動計劃合作時，將會吸引當區甚至跨區居民參與，亦希望推動每區的消費。