將設埃及和土耳其辦事處　丘應樺批美擬取消經貿辦特權損人不利己

投資推廣署初步計劃在埃及和土耳其開設顧問辦事處，加強在中東和北非等高潛力新興國家的招商引資工作，每個辦事處的每年開支預計約為100萬元至150萬元，爭取在本年內設立。他又批評美國眾議院要求取消香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免，損人不利己。



商務及經濟發展局局長丘應樺批評美眾議院擬取消本港經貿辦特權屬損人不利己。（資料圖片/蘇煒然攝）

商務及經濟發展局局長丘應樺接受報章訪問時指，近年歐美國家對中國進行貿易、投資等施壓，對香港帶來了不少壓力，但香港將「壓力」化為「動力」，除努力維持與歐美業界保持緊密商貿關係之外，也爭取新興市場機會，今年主要目標是東歐、中亞及非洲以及其他中東國家。

他又指，境外駐港公司數目回升，截至去年底達9039間。丘應樺說，其中大約14%是地區總部，認為一個很好的指標。另外，去年有超過300家外資企業來港，美國的企業數字亦增加，認為反映香港的發展機會仍是非常強大。

去年曾到美國三藩市參加亞太經合組織會議的他指出，美國商界對香港的營商環境看法仍是非常正面，並引述一項調查顯示，超過80%的商會成員對香港的商業發展看法正面，也希望利用香港作為平台，進一步進入大灣區發展。對於美國眾議院要求取消香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免，丘應樺指出，有關行動損人不利己，長遠應尋求互利共贏的解決方案，認為對維護和增進兩地之間的友好關係與經貿合作更有利。