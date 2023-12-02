美眾議院通過香港經貿辦認證法　丘應樺強烈譴責：損人不利己

美國眾議院外交事務委員會早前通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，若美國總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權，便將要關閉。商務及經濟發展局局長丘應樺今（2日）出席電台節目時，對美國作出強烈譴責，同時指出與事實不符。他表示，美國與香港的貿易順差在十年內為2800多億美元，一旦落實法案措施，將影響美國在香港的貿易，形容是「損人不利己」，但特區政府會思考其他方法，協助本港商界與美國做生意，等待事情明朗化再作下一步行動。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片/蘇煒然攝）

美國眾議院外交事務委員會早前通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，對美國作出嚴重譴責，並同時指出與事實不符，重申香港經貿辦在商貿、文化、教育各方面與當地政府、智庫及民間團體溝通，希望做好兩地工作。

稱落實法案會影響雙方商貿 促美方要明智

他表示，如果對方無理打壓，其實是損人不利己，因為美國與香港的貿易順差在十年內為2800多億美元，一旦落實法案措施，將影響美國在香港的貿易，但特區政府會思考其他方法，協助本港商界與美國做生意，等待事情明朗化再作下一步行動，「希望當地政府可以有明智嘅做法，唔好做啲損人不利己同埋無理嘅決定，影響雙方商貿關係。」

至於會否擔心其他國家會仿效，他則指希望不同國家會「有聰明的看法」，重申香港獨特的地位對全世界都有重大影響，希望各國可以深思。