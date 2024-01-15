垃圾徵費推行細節疑問越來越多　梁熙：政府高層應統一解答

垃圾徵費將於4月1日實施，惟不少法團、物業管理公司仍未能掌握運作方式，措施實際操作或困難重重。民建聯立法會議員梁熙向《香港01》表示，垃圾徵費有需要政府高層統籌，雖然在4月1日勢在必行，但不同官員仍口徑不一致，認為應有政府高層統一解答疑問，又表示有邀請官員落區解說，惟環保署稱人手緊張，未能安排太多座談會。



梁熙又指，具體執行上，部分可能出現的情景在政府當日撰寫法例條文時未必考慮到，如今垃圾徵費即將實施，街坊、法團、管理公司陸續有不同疑問浮現，正在整合意見交予政府，希望政府統一解答。



梁熙。（盧翊銘攝/資料圖片）

暫有幾個問題備受街坊和法團關注，梁熙按過去政府向立法會的解釋，就部分情景作出解答。

1. 物業管理公司在大型垃圾桶使用指定膠袋，市民可否直接丟棄垃圾？

答案是否定的。梁熙解釋，法例列明任何人不能將垃圾直接丟棄，故市民必需要使用指定膠袋。不過，他質疑物業管理公司應如何處理相關問題，雖政府表示物業管理公司可以選擇「篤灰」，甚至不收走沒有用指定膠袋的垃圾，但物業管理公司無可能長期派人監視住戶丟棄垃圾的情況。

然而，梁熙指如果物業管理公司「睇唔過眼」，可以撿走垃圾，法例亦允許物業管理公司合法「包底」，即使用指定膠袋裝載住戶直接丟棄的垃圾，或用大型指定膠袋收集垃圾，成個流程物業管理公司沒有犯法，但就無從考究誰人沒有使用指定膠袋丟棄垃圾。

2. 樓層設有垃圾槽直達地下垃圾收集處，住戶仍需要使用指定膠袋？

對此，梁熙指住戶仍需要使用指定膠袋，但槽底的垃圾收集處可以不用袋，亦可以使用透明大膠袋證明住戶丟棄的垃圾均有使用指定膠袋，以避免雙重徵費。

3. 究竟可否向其他人派膠袋？

梁熙指，環保署2022年6月在立法會明確表示不允許免費派發指定膠袋，惟昨日又表示法例沒有限制任何人或團體在非牟利活動派發指定袋。梁熙對此大感到疑惑，因2020年時有環保署官員向立法會稱「得到署長批准先可以派膠袋」，認為署方要進一步解釋在社區活動中，可否派發指定膠袋。

他形容署方說法猶如「青馬大橋可以跑步，不過不是隨時，而是要（事先）申請（辦）馬拉松」。

4. 丟棄垃圾時未「封死」指定膠袋，以致有垃圾意外溢出，是否犯法？

梁熙表示，法例表示任何人只要將垃圾放在有待運走的集中地，有使用指定膠袋就不會犯法。不過，他指出很難判斷市民丟棄垃圾時，究竟是垃圾意外跌出，或是故意令垃圾跌出；在收集地點亦難判斷市民是沒有使用膠袋，或是垃圾由指定膠袋中跌出，基本沒有執法的可能性。

此外，由於指定膠袋有不同容量，分成九款，容量由 3公升至100公升不等，費用介乎$0.3 - $11不等。會否有人蓄意購買最低容量的膠袋，卻放入大量垃圾不封口去拋棄呢？

政府表示，推行後會打擊非法棄置垃圾黑點，向違規者罰款1500元。（資料圖片）

應就垃圾徵費設獎勵計劃

對於宣傳不足，以致政策實施或有阻滯。梁熙指，政府應先由高層解釋，再舉辦多長講座，邀請區議員出席，讓區議員能充分了解政策，才能協助政府更好宣傳。他又稱，其實垃圾徵費有「罰」亦應有「獎」，例如可計算每棟大廈的人均垃圾量，如較其他樓宇低，就可贈送指定膠袋等。