垃圾徵費｜宣傳不足捱轟　擬將指定垃圾袋加入「綠綠賞」換領禮物

距離4月垃圾徵費實施越來越近，普遍市民對具體運作仍不熟悉，環境及生態局局長謝展寰表示，截至上月環保署的「綠展隊」已有約900次與垃圾收費相關的宣傳推廣活動，吸引約90000人次參與，宣傳涵蓋的屋苑及大廈覆蓋全港六成人口，正與民政事務總署商討如何透過18區關愛隊在所屬的地區推廣垃圾收費。局方亦計劃把指定垃圾袋加入「綠綠賞」的換領禮物之列。



李梓敬。（資料圖片/歐嘉樂攝）

環保署舉辦52場簡介會逾6,000人參與

謝展寰回覆新民黨立法會議員李梓敬的書面筫詢時指，環保署的「綠展隊」去年8月中展開垃圾收費的推廣工作，在社區提供減廢回收支援，並在屋苑、大廈、「綠在區區」設施等地方舉辦宣傳活動和現場示範，加深公眾對垃圾收費的認識，教育市民及屋苑前線員工遵守法例要求。

他又指，已為不同的大廈安排簡介會，組織物業管理業界、清潔公司及業主組織參與。截至上月，環保署已舉辦52場簡介會，共超過6,000人參與。為增進物業管理業從業員對垃圾收費的認識，局方正與物業管理業監管局合作，於「持續專業發展計劃」下舉辦有關垃圾收費的持續專業發展講座，以物管牌照持有人及持牌物管公司代表為對象，增進從業員對垃圾收費的認識，應付其物管工作的需要。

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指定垃圾袋加入「綠綠賞」禮物清單

另外，現時市民可以到「綠在區區」回收塑膠、玻璃樽、小型電器、廢紙及金屬等常見的回收物，累積到的「綠綠賞」電子積分，可換領禮物及生活用品，局方計劃在垃圾收費實施前，把指定垃圾袋加入換領禮物清單內，詳情稍後公布。