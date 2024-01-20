垃圾徵費｜謝展寰與民建聯交流政策　稱市民不了解細節故延遲推行

政府昨日（19日）宣佈押後垃圾徵費實施時間至8月1日，民建聯今日（20日）邀請環境及生態局局長謝展寰、環境保護署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣與民建聯成員交流。謝展寰表示明白部份市民不了解執行細節，故將垃圾收費法定生效日期改為8月1日，希望用更多時間向市民解說。



謝展寰：垃圾收費方案是「移風易俗」

謝展寰表示，部份政府部門大樓和住宅樓宇於4月1日先行先試實施，稱「先行先試」目的是令市民看到垃圾收費的真實操作，表示希望能夠安市民的心，如有問題政府亦會一同解決。他形容垃圾收費方案是「移風易俗」，亦明白部份市民不了解執行細節，希望用更多時間向市民解說，並表示政府會檢視現行的宣傳方式，令相關訊息更入屋。

民建聯主席陳克勤表示，減廢回收是為地球環境盡一分力，理解方案非為增加政府庫房收入，民建聯會推動區議員向市民、法團、物管、機構等社區持份者努力解說。民建聯副主席葛珮帆表示，垃圾收費方案已在社區及立法會討論逾20年，該黨無低估社會推行的難度。

會上，民建議成員反映多項意見，包括政府要強調徵費是用於減廢回收，又討論了物管公司遇到違規垃圾的處理方式，以及「三無大廈」和鄉郊非法棄置垃圾處理等情況，又要求增加廚餘回收點。