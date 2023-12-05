惜食堂籌近三萬罐頭贈有需要人士　辦午宴邀名廚以罐頭煮六道佳餚

用罐頭煮出佳餚，惜食堂今日（5日）舉行午宴，請來六位名廚，以罐頭食材烹調出六道美食，供其服務使用者、及參與其年度籌款活動「豐膳罐愛心」的人士享用。相關籌款活動共籌得近三萬罐罐頭食品，惜食堂會將籌得的罐頭食品製作飯餐或轉贈有需要人士。



惜食堂早前舉辦年度籌款活動「豐膳罐愛心」，並舉辦以罐頭堆砌成罐頭藝術裝置的比賽及展覽，相關活動共籌得近三萬罐罐頭食品，機構在活動後會將所有罐頭捐贈予食物銀行、慈善團體及有需要人士。

惜食堂今日亦在稻鄉飲食文化博物館辦午宴，請來六位名廚，以罐頭食材烹調出六道美食，供其服務使用者、及各參與籌款活動的人士享用。

六位廚師包括國際廚藝大師陳國強、香港菇菌宴宗師陳小麒、香港萬豪酒店米芝蓮一星中菜大廚鄧家濠、瑞吉酒店米芝蓮二星行政中菜總廚洪志光、鍾菜館集團總廚王慶團、及法國餐廳主理人沈依紅女，他們利用罐頭食物煮出六道佳餚。

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六道罐頭食材煮成的美食：

三星報喜 ( 牛油果蟹肉、魚子醬鮑魚、小魚蝦多士 )

金湯雲腿竹笙翅

豆豉鯪魚白玉蒸班球

津菜回鍋肉卷

家鄉蘿蔔粒炒飯

杏仁酥伴紅棗、雪耳、雪梨、荔枝雪葩



該活動也包括校際網上比賽，共有17間學校參與籌款、及以罐頭創作藝術裝置，在今日的午宴上，惜食堂創辦人董愛麗、與滙豐香港區行政總裁林慧虹也向獲獎學校頒獎，其中「最高籌款額」冠軍得主為荔枝角天主教小學。

而萬鈞伯裘書院籌得逾千罐罐頭，成為「籌得最多罐頭食品」學校，由其師生合力完成的罐頭裝置作品在網上則獲得逾三萬位公眾投票，奪得「我最喜愛罐頭裝置」獎項。