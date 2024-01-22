財政預算案｜多名「C15+」議員反對加稅項　江玉歡促樓市全撤辣

新一份《財政預算案》下月28日發表，立法會「C15+」議員今日（22日）會見財政司司長陳茂波並提出建議，其中江玉歡、陳紹雄、林筱魯及吳傑莊表明不支持增加資產增值稅等稅項，江玉歡同時要求樓市全面「撤辣」，更審慎考慮適時延遲開展大型投資項目，例如北部都會區及「明日大嶼」。



多名「C15+」議員反對增加稅項

「C15+」議員江玉歡、陳紹雄、林筱魯、吳傑莊、劉智鵬、朱國強、尚海龍、陳月明及黃錦輝，在政府總部與陳茂波會面後見記者。其中，吳傑莊提倡「零加稅、少徵費」，表明不支持增加資產增值稅、入境稅等不同稅項，陳紹雄亦認同現階段非合適時機增加稅項。林筱魯續指，香港作為外向型經濟體，難免受外來不可控因素影響，認為政府短期內首先要穩定投資者信心，不宜「縮」，否則會向市場表達錯誤信息。

「C15+」議員江玉歡、陳紹雄、林筱魯、吳傑莊、劉智鵬、朱國強、尚海龍、陳月明及黃錦輝，在政府總部與陳茂波會面後見記者。江玉歡除了不支持增加稅項外，更促請政府盡快為樓市全面「撤辣」。（廖雁雄攝）

江玉歡促樓市全面「撤辣」 倡推遲耗費高、收益低項目

江玉歡除了不支持增加稅項外，更促請政府盡快為樓市全面「撤辣」。她表示，「辣招」原意是為了防止炒賣，惟現時市場交易疲弱，「而家邊有人炒，我哋幾渴望有人炒」。

北部都會區及「明日大嶼」是今屆政府的重點發展項目，外界關注政府財赤下項目是否應該繼續推行。江玉歡提醒政府不能再「少修少補」、「臨渴掘井」，建議推遲耗費高、短期收益低的大型投資項目，認為政府需要更精確計算經濟效益和社會效益。

林筱魯：「明日大嶼」不宜突然叫停

不過林筱魯則認為，「明日大嶼」僅處於研究階段，不宜突然叫停，否則會再度削弱投資者信心。尚海龍建議「先做北都、再謀大嶼」。劉智鵬認為，土地未必再是公共財政的主要收入來源，認為政府應優先運用好北部都會區的土地，配合「高才通」等人才計劃，吸引人才來港發展。