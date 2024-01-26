垃圾徵費｜回收點不足　民建聯倡增加「綠在區區」支援及廚餘回收

垃圾徵費在8月1日全面實施，今日（26日）市民可以購買指定垃圾袋。民建聯發表問卷調查結果，顯示市民雖然知道要做，但不清楚細節，特別指出回收配套不足，要求增加一般物品和廚餘回收點。



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67%受訪者有回收習慣 62%認為回收設施不足

民建聯委託香港民意調查中心在1月8日至15日進行電話調查，訪問了840人。有67.4%受訪者有分類回收習慣，但同時有62%受訪者認為現時的回收設施並不足夠，多達51.4%表示不知道居住的地區「綠在區區」在哪裡，更有72.5%人不知道「綠在區區」的開放時間。

垃圾徵費方面，民建聯進行調查時政府並未延後至8月執行，有85.1%受訪者準確回答4月實施。然而有65.3%受訪者擔心政策實施前後，會有市民在街上或大廈內不妥善地棄置垃圾。

公共屋邨和私人屋苑廚餘機計劃仍未普及，亦出現回收量爆滿未能及時運走的問題。（資料圖片／廖雁雄攝）

私人屋苑廚餘回收計劃限千戶以上 市民失望

民建聯認為，調查可見市民有回收習慣，但回收配套卻未足夠，除了「綠在區區」之外，亦有不少市民反映需要增加廚餘回收。不少市民向民建聯反映，「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」限定要1,000戶以上的屋苑，將他們排除在外，感到甚為失望。

民建聯建議，增加回收點和延長服務時間，並加強支援「綠在區區」，增加覆蓋面，並容許「綠在區區」自行尋找回收商合作。該黨又建議增加更多公眾智能廚餘收集點，在政府場地例如體育館、社區中心、政府大樓等增設廚餘收集機，並取消私人屋苑1,000戶才能參與試驗計劃的規定。而政府計劃增加公共屋邨的廚餘收集機，民建聯期望在8月1日垃圾徵費生效前完成，並解決收集機爆滿未能及時運走的問題。

至於垃圾徵費政策，民建聯指市民、清潔工人和物管公司仍對細節有不少疑問，促請政府物色樓宇實地展示，將不同類型物業例如「三無大廈」列入試行範圍，總結各項實際操作問題，提出妥善的解決方法，並有效地向公眾傳遞訊息。