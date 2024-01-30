23條立法｜民主黨促延諮詢期　倡加為「公眾利益」洩密免責條款

政府今日（30日）公布為《基本法》23條立法進行為期約一個月諮詢，民主黨主席羅健熙指諮詢期涵蓋農曆新年假期，市民未必會熱切參與討論，建議當局延長諮詢期。此外，羅健熙又促當局釐清「國家秘密」定義，指若傳媒調查報道披露政府內部涉公眾利益的消息，能否享有免責條款。



《基本法》第二十三條立法公眾諮詢文件全文

羅健熙建議要加入為「公眾利益衝」而洩密的免責條款。（資料圖片/夏家朗攝）

政府諮詢文件的諮詢期由即日起至2月底，為期一個月。按政府諮詢文件建議，主要參考中國法律為「國家秘密」定義，除現行《官方機密條例》訂門的防務資料和關乎國際關係資料外，只要涉及國家安全重要領域的敏感資料，甚至只要是經披露後相當可能損害國家安全或利益的資料，即屬「國家機密」。參照國家法例，任何涉及經濟和社會發展、科技或科學技術領域，且涉露後可能損害國家在政治、經濟、國防、外交等領域的安全，均可被視作「國家秘密」。

▼1月30日 港府宣布展開《基本法》23條本地立法公眾諮詢▼



而針對洩露「國家秘密」諮詢文件未有如未有如2003 年 7 月的《國家安全(立 法條文)條例草案》修正案般，為非法披露官方機密罪行加入關於揭露官員錯失、保障「公眾利益」方面的抗辯理由。不過，保安局局長鄧炳強主動向立法會議員表明，聽到社會上有聲音要求重大公眾利益可作為洩密的抗辯理由，政府也期望能聽取意見再作決。

民主黨主席羅健熙指，諮詢期只有約一個月，期間涵蓋農曆新年假期，市民未必會熱切參與討論，建議當局延長諮詢期，讓市民有更充分時間討論。

對於訂立非法獲取及披露國家秘密的相關罪行。羅健熙認為，當局需要釐清「國家秘密」的定義。他指，如果傳媒的調查報道披露了政府內部資訊，而報道涉及公眾利益的話，會否有免責條款。

他又指，公眾仍在摸索「煽動」與「批評」之間的界線，當局有必要更清晰釐清「煽動」的定義。