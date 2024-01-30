出席活動頒獎禮　李家超：主辦機構有23間　呼應23條立法公眾諮詢

政府今日（30日）公布《基本法》23條諮詢公眾，特首李家超傍晚出席「2023年特區政府施政十件大事評選」頒獎禮提到，活動主辦機構有23間，而政府正正是在今日展開23條立法公眾諮詢，大家齊聲呼應。



李家超表示，去年同一活動時講過，相信通關是2023年的十件大事之一，亦希望疫情不再上榜，「事實證明這是眾望所歸的」，指通關後社會反應熱烈，「無論是親朋戚友之間的往來，或是各式商務、旅遊和經濟活動，都重新活起來、動起來」。此外，「香港夜繽紛」等活動振興消費和旅遊市場，同樣成為市民心目中的大事。

另外，「簡約公屋」、「社區客廳」等政策亦得到市民認同，李家超說，政府決心為香港排解民生憂難，只要是惠及民生的措施，不管挑戰有多大，都會以「做實事、做成事」的理念，果斷務實推進。

李家超亦提到23條立法工作，指《香港國安法》實施以來，社會重拾穩定，歡迎大家在《基本法》23條立法諮詢期向政府提供建設性的意見。

「2023年特區政府施政十件大事」包括通關、區議會選舉、取締劣質劏房、國際體育大賽屢創佳績、禁止日本10地水產品進口、夜繽紛、加強愛國主義教育、說好香港故事、國安案件懸紅通緝13人，以及港車北上。