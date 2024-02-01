23條立法｜據悉政府邀區議員下周一聽取立法講解　須齊心支持23條

基本法23條立法諮詢期月底結束，政府連日安排多場解說會，先後會見金融界、新聞界等代表。上任之初已被叮囑須支持23條立法的新一屆區議員亦不例外，據了解，政府邀請全體470名區議員，下周一（5日）到政府總部出席諮詢會，聽取官員講解23條立法內容。



區議員工作要求：須齊心協力支持23條立法

新一屆區議會元旦上任宣誓就職時，特首李家超已向全體區議員提出四點要求，必須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，肩負維護國家安全的重責，必須齊心協力支持《基本法》第23條立法工作，支持和配合政府完成這憲制責任，以及完善香港維護國家安全的法律制度和執行機制。

據悉區議員下周一到政總聽取23條立法講解

據了解，政府安排全體區議員下星期一（5日）下午到政府總部西翼2樓會議廳，出席23條立法諮詢會，歷時一小時，官員在會上將解說23條立法，預料區議員亦要隨即展開收集民意和到地區解說23條的工作，畢竟新一屆區議員其中一項工作要求，必須做好「上情下達、下情上報」，23條立法一個月諮詢期內，當然亦要向居民講解立法詳情，遵守區議會主席指派的任務及工作指標。

政府連日安排多場23條解說會

政府連日亦安排多場解說會，先後會見金融界、新聞界等代表。財政司司長陳茂波昨日（31日）聯同律政司副司長張國鈞和保安局局長鄧炳強，主持《基本法》23條立法解說會，向金融界包括監管機構、港交所、銀行界的代表講解立法建議和條文。陳茂波表示，與會者都認同立法工作，並認為需要不斷對外解說，及時釐清可能出現的誤解。