23條立法｜傳媒憂披露政府消息違法　李浩然倡重大公眾利益可豁免

《基本法》23條立法展開公眾諮詢，當局沒有為竊取國家機密罪設公眾利益豁免，引起新聞界憂慮。基本法委員會委員、選委界立法會議員李浩然指，公眾利益理應視為豁免理由，但要在公眾利益及國家安全之間取得平衡。被問到傳媒披露行會消息會否違法，李浩然沒有定論，稱要視乎多項因素。



保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為國家秘密也是重大公眾利益，需要收集社會意見取得平衡。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

報道政府機密文件符合其中一個犯罪元素

今次23條立法沒有為竊取國家機密罪設豁免條款，新聞界憂慮不具名報道政府消息時會違法。保安局局長鄧炳強昨天（31日）表示，如文件寫高度機密僅限政府內部傳閱，好明顯沒有權限披露，換言之已符合其中一項犯罪元素，「縱然有公眾利益豁免，（標準）應該係好高。」 他又說，要符合三項定罪元素，即「三連中」才違法，包括是否有披露權限、犯罪意圖、危害國家安全。

立法會議員李浩然。（資料圖片）

基本法委員會委員李浩然倡重大公眾利益可抗辯

2003年政府曾經讓步，認為公眾利益可作為披露國家機密的抗辯理由，李浩然今天（1 日）在電台節目表示，公眾利益理應有一個豁免理由，不管該利益重大與否，形容是很多普通法國家通行的做法，當局需要定義公眾利益何謂重大，小心處理平衡公眾利益及國家安全。 他又解釋指，披露國家機密並非等於隨便談話就犯法，而是需要被舉證有意圖，以及需要相當多證據的要求才會成立。

報道行會消息違法？李浩然稱視乎多因素

對於傳媒披露行政會議消息，會否涉及竊取國家機密的罪行，李浩然說，這關乎刑事罪行的標準和要求，包括犯罪意圖、有沒有傷害到國家安全、有否權限披露，這也是法庭一直以來的定罪要求。他又稱，很多普通法國家將豁免門檻訂得越來越高，舉例英國訂明沒有任何危害國家安全的行為屬於公眾利益，很難會有損害國家安全但符合公眾利益的事。

保安局前局長黎棟國說，若果賦權警方申請延長被捕人羈留期，再交由司法機關審批是相當好的做法。（資料圖片 / 林振東攝）

報道中央2萬億救市是否披露國家秘密？黎楝國沒定論

黎棟國認為，市民接觸國家秘密的機會小，同時必須明知某些資料屬國家秘密，要求很高。對於有聲音指公眾利益應該可作為披露國家機密的抗辯理由，黎棟國今天（1 日）在電台節目表示，國家秘密也是重大公眾利益，需要收集社會意見取得平衡。被問到有外媒早前報道中央以2萬億元救市，是否屬披露國家秘密，黎楝國說，要視乎報道是否事實、消息來源、相關人士要有合理理由相信披露資料是國家秘密。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

延長羈留期？黎棟國：交法院審批 李浩然倡上訴機制

諮詢文件提到，反修例案件警方的搜證工作可能面對重大困難，危害國家安全的罪行涉案的人和境內外組織較多，大多較具隱密性、複雜性、嚴重性，特別情況下警方需要較長的時間完成搜證和決定是否落案起訴，當局考慮引入措施確保執法部門有足夠時間初步調查，會參考英國國家安全法賦權警方向司法機關申請延長羈留期至高達14日。

黎棟國今日（1日）在電台節目表示，若果賦權警方申請延長被捕人羈留期，再交由司法機關審批是相當好的做法，法庭可以聽取被捕人法律代表的說法，透過司法程序由法官審批，而非行政決定。李浩然亦在另一節目中表示，拘留時間有空間延長，但建議設有申請程序、上訴機制等。