美斯訪港｜表演賽門票炒黃牛再現　鄭泳舜促大型場館設實名制購票

阿根廷「球王」美斯即將訪港，周日（4日）與香港踢表演賽，惟最近門票炒風不斷，不過門票疑炒燶。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，「炒燶」需承擔風險，不過不鼓勵各類盛事比賽「炒黃牛」，希望局方研究紅館、伊館等場地是否需要設立購票實名制，杜絕「黃牛」。



非正式渠道售票需小心 「黃牛」炒家要承擔風險

鄭泳舜表示，「炒黃牛」本就不公平，炒家都一定有風險要承擔，呼籲市民買票都要小心，部分不是由正式渠道售票，都可能是假冒門票。他續稱，文化體育及旅遊局應視乎盛事安排打擊「假飛」，唯獨實施門票實名制與否是取決於主辦商決定，希望港府就紅館、伊館活動都要研究是否實施炒賣限制。

民建聯今日（1日）公布「深水埗中小學生體育教育」問卷調查結果。（馮子健攝）

促增加體育課時 推動新興運動

另外，民建聯今日（1日）公布「深水埗中小學生體育教育」問卷調查結果，在1月24日至29日訪問324名學生家長，約77.2%家長認為要增加體育課課時。民建聯深水埗區議員何坤洲稱，學校體育課課時低於鄰近地區及內地，建議增加至每周約135分鐘。

該黨另一深水埗區議員張德偉稱，根據世界衞生組織的「體能活動基礎指標」，兒童及青少年應每日有60分鐘中等至劇烈強度的運動，惟66.4%的家長表示子女未達標，認為可到學校推動新興運動，增加學生對體育的興趣。