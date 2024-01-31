美斯訪港｜疑炒燶門票　網上現低至原價一半放售　最平$1100有售

由阿根廷隊球星美斯領軍的國際邁阿密，將於本周五（2月2日）下午訪港，並於下周日（2月4日）在香港大球場與香港隊踢表演賽。



雖然公開發售門票早已售罄，但多個網上平台近日都有人放售表演賽門票，懷疑出現「炒燶黃牛飛」情況，當中部分門票更標明低於原價放售，有人以原2,200元放售兩張原價各2,280元的門票，即一張只需1,100元，亦有人以1,500元出售原價2,980門票。



表演賽門票開售兩小時售罄 黃牛飛炒高2至3倍

美職球隊國際邁阿密與港隊踢表演賽的門票，開售時僅兩小時已全部售罄，其後不少網民在網上交易平台放售門票，部分更被炒高至2至3倍的高價。

不過，隨着文體旅局局長楊潤雄早前宣布，巿民將可透過免費電視欣賞賽事直播，加上友誼賽的日子愈來愈近，記者今晚（31日）發現，在不同平台中都有低於原價門票放售，疑出現「炒燶黃牛飛」情況。

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Carousell現買一送一或半價出售門票

在旋轉拍賣平台Carousell可見，不少人都標明低價放售門票，其中有人更標明半價以「買一送一」的方式發售門票，原價2,280元一張的門票，現時以2,200元兩張發售，而其帖文指兩張票現時已被預留，料已成功售出。另外也有人指因朋友不能入場，以1,500元出售原價2,980門票一張，並指比賽當日會陪同入場。

另外，在社交平台Facebook多個群組亦有多名網民以較低的價錢出售國際邁阿密友誼賽的門票，當中有網民以3,100元出售多張原價為4,880元的門票，即以約六四折出售門票。