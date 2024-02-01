美斯訪港｜警方：周六日封路　不建議追星　籲無票人士留家看直播

由阿根廷球王美斯領軍的國際邁阿密球隊周五（2日）到港，並於周六（3日）在大球場訓練，下周日（4日）與港隊踢表演賽。警方今（1日）表示，將在大球場一帶分三階段封路，主要影響加路連山道、棉花路、東院道及禮頓道一帶。



警方指料周六日兩天均有4萬持票球迷進入大球場，有需要時會安排分階段離開，又指不建議有「追星」行為，屆時只會允許持票人士進入加路連山道、棉花路及東院道行動範圍，主辦方將在南華體育會前檢查門票，意味無票球迷只能在極遠處感受美斯魅力。警方呼籲，無票人士可安坐家中觀看直播支持心儀球星。



警方跑馬地分區指揮官丘傳輝表示，預料2月3日及4日大球場每天將有4萬名觀眾進場，警方會在銅鑼灣、天后及大球場作出人潮管理措施，並把大球場一帶列作行動區，包括加路連山道、棉花路、東院道、部份禮頓道、銅鑼灣道、高士威道及摩頓台等。

丘傳輝指出，現場環境擠迫，人多及車多易有意外，故不建議有「追星」行為，屆時只會允許持票人士進入上述行動區域，且不能逗留，主辦方會在南華體育會前、棉花路及東院道一帶檢查入場人士門票。

丘指出，只有持票人士獲許進入大球場一帶，即意味無票球迷只能在極遠處觀望，但其他有需要進入的道路使用者不受限。他又指主辦單位已安排賽事直播，呼籲無票人士應安坐家中觀賞直播賽事，支持心儀球星。

香港大球場一帶會封閉。

他呼籲，市民坐港鐵及巴士等大型公共交通工具到場觀賽，因預料銅鑼灣站人多擠迫，呼籲球迷可在天后站落車，經高士威道、銅鑼灣道及東院道往球場；離場時會因應情況或考慮分批分階段離開，亦呼籲多使用天后站離開。

警方港島總區交通部總督察趙志強則稱，2月3日及4日會分三階段封路，主要影響加路連山道、棉花路、東院道及禮頓道一帶，屆時路邊泊車站及恩平道的士站會封閉，警方對違泊車輛會嚴厲執法，包括即時拖走涉事車輛。

美斯將以國際邁亞密的球員身份訪港。（路透社）

三階段封路方面，他指第一階段為周六下午2時及周日中午12時，上述部份行車路會實施單向行車；第二階段則為周六下午4時及周日下午2時開始，介乎加路連花園至東院道一段加路連山道南行右邊行車線，以及全段東院道將會封閉，但會在球迷陸續進入球場後慢慢開放。

至於第三階段，趙指只會在有需要情況下，封閉大球場附近所有路段，屆時所有車輛不得駛入加路連山道、棉花路以及東院道。

趙志強續稱，賽事散場後，在周六晚上7時及周日下午5時半起會擴大封路範圍，除之前封路外，開平道、新寧道等都會封閉。