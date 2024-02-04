23條立法｜陳茂波：龍年市況穩中向好　23條立法維持良好營商環境

龍年將至，財政司司長陳茂波相信新一年整體市況穩中向好，即使息率回落速度預期不一，但趨勢有利緩解資產市場的壓力。他又說，隨著今年就基本法23條立法，維護國家安全，維持有利及良好的營商和投資環境。



陳茂波今天（４日）在網誌表示，新一年新氣象，相信龍年整體市況可望穩中向好，外圍息率見頂已是市場共識，即使息率回落速度預期不一，但這趨勢有利於緩解資產市場的壓力。（陳茂波網誌相片）

陳茂波：龍年市況穩中向好

陳茂波今天（４日）在網誌表示，新一年新氣象，相信龍年整體市況可望穩中向好，外圍息率見頂已是市場共識，即使息率回落速度預期不一，但這趨勢有利於緩解資產市場的壓力。去年本地生產總值估計增長3.2%，失業率連續七個月低於3%的水平，陳茂波說通脹亦保持溫和，加上國家經濟穩步發展，為穩住市場預期提供有利的環境。在零售、旅遊及餐飲方面，陳茂波希望透過連串盛事活動，配合業界的產品創新，努力提升顧客體驗，為香港好客之都和魅力城市的形象，增添時代感和內涵。

陳茂波提到，基本法23條立法展開公眾諮詢，稱「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」，整個特區政府團隊、各個部門和公營機構都全力支持立法工作，舉辦多場解說會。（陳茂波網誌相片）

陳茂波：23條維持有利及良好的營商和投資環境

陳茂波提到，基本法23條立法展開公眾諮詢，稱「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」，整個特區政府團隊、各個部門和公營機構都全力支持立法工作，舉辦多場解說會，以法律角度和具體例子，說明立法原意、適用原則和具體立法建議，聆聽他們對立法的意見。政府將全力積極做好解說工作，維護國家安全，維持有利及良好的營商和投資環境。