紅磡居民冀殯儀設施遷沙嶺　甯漢豪：與北都不匹配龕位項目再考慮

政府原計劃在沙嶺建20萬個骨灰龕位，民建聯今日（7日）舉行《九龍城未來規劃發展》社區交流會，有居民要求把紅磡的殯儀館一併搬到沙嶺。不過，甯漢豪坦言要令居民失望，指殯葬業與北部都會區發展理念不匹配，政府前年已擱置「沙嶺超級殯葬城」計劃，龕位項目是否保留也要再考慮。



另外，甯漢豪指九龍城區是老舊樓宇集中區，市建局先後開展14個重建計劃。她明白要求重建土瓜灣十三街呼聲高，政府清楚聽到訴求，適時公布重建機會。她同時呼籲業主勿因可能重建而忽略樓宇維修。



+ 1

民建聯今日（7日）舉行《九龍城未來規劃發展》社區交流會，甯漢豪也有出席。有在紅磡區居住40年以上的居民提議，搬遷區內的殯儀館，因有親戚不想來探望正因：「第一唔吉利、第二唔開心」，希望把殯儀館遷至「山明水秀、冇咁多人」的地方。有居民指應把殯葬設施遷至沙嶺。

甯漢豪：令大家失望 沒計劃搬遷紅磡殯儀設施

甯漢豪回應稱，殯葬業與北部都會區發展先進產業的理念不匹配，政府前年已擱置「沙嶺超級殯葬城」計劃：「是否還在沙嶺設置，那幾十萬的骨灰龕位，的確我們還在規劃。我們的北部都會區，我們要認真思考在那裡，擺放那麼多的骨灰龕位在規劃上是否還是與時並進，所以我可能令大家失望，我們現在沒有計劃把紅磡的殯儀館搬去沙嶺。」

另外，甯漢豪指，市建局先後在九龍城區內開展14個重建項目，合共提供1.5萬個住宅單位，清晰聽到街坊希望重建「十三街」的聲音，但知道「十三街」內多棟樓宇收到強制驗樓的通知，希望業主不要因為有機會重建，便不理會樓宇維修。

因應近日發生多宗舊樓冧石屎的意外，她指發展局已成立三方制度，統籌屋宇署、民政事務總署和市建局，教導業主如何做好維修。

降低強拍門檻草案 料年底交立法會審議

至於政府擬調低強拍門檻，她強調強拍不是「洪水猛獸」，希望降低強拍門檻相關草案年底前交立法會審議。她強調，明白小業主會覺得權益受到影響，故會成立專責辦公室協助小業主。

九龍城區議員、民建聯立法會議員李慧琼指九龍城區舊樓之多、劏房之多「數一數二」，希望藉社區交流會集思廣益，聽取街坊意見，讓局方認真考慮。

為加快業權統一以利老舊市區重建，去年的施政報告建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。

居民希望建輕軌連接九龍城與啟德

另外，另有居民希望有九龍城與啟德之間有輕軌連結，帶動發展，也有助減少污染；也有居民希望改善區內水質問題，及投訴大廈滲水問題嚴重，但政府未能有效處理。

寧漢豪回應稱，設施優化建議可以向區議會提出，滲水問題困擾香港市民，部分知道源頭，但法例上可能未能有效處理，認為有加強空間。她指水質已改善很多，有渡海泳等運動，會繼續改善。