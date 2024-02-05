美斯無出場｜球迷湧碧咸美斯IG要求回水　怒轟：「喉嚨也受傷？」

阿根廷足球巨星美斯（Lionel Messi）領國際邁亞密訪港友賽香港隊，一場盛事因球王全場「齋坐」引發軒然大波，不少球迷更到美斯以及球隊班主之一碧咸的Instagram帳戶留言，紛紛要求「回水」（退錢）。

球員受傷不能上陣，球迷都能理解，有人卻不滿美斯訪港期間的態度，怒轟：「他喉嚨也受傷嗎？」



國際邁亞密友賽香港隊，賽後頒獎禮美斯站在最後排。（袁志浩攝）

美斯在香港齋坐不踢，不單受到大球場全場近4萬球迷狂噓喝倒采，並大叫「回水」，罕有受到這場待遇的美斯即場扁嘴，而當身為國際邁亞密班主之一的碧咸致辭時，亦連帶被噓，在場司儀即時開咪介入用英語說：「請尊重碧咸」。

花千金買票睇美斯卻失望而回的球迷，未有因而作罷，不少人湧進美斯和碧咸IG留言，兩大巨星社交媒體帳戶頓變聲討大會，多人齊罵今次事件為「騙案」，二人由備受尊敬的球星變身騙子，有球迷要求美斯：「向亞洲球迷道歉」，另有人指，「不再尊敬你，很失望」。

也有球迷動之以情申訴，「我們遠赴香港來見你，為什麼連一分鐘也不踢？很多孩子也哭了，他們都很愛你。」

不過更多人不滿，「今天（周日）完全是個騙局，或許你現在很成功，不用再尊重球迷，今晚完全是失望。」另一人指，「退款。那不是我們認識那個心懷尊敬和有體育精神的美斯，你令香港的孩子哭了。你連熱身或跟花很多錢來見你的香港球迷打招呼也不屑做……我們感覺受騙，對你很失望，那是對香港人的騙局。」個別激進球迷甚至聲稱：「香港不再歡迎你」。

美斯受傷無法落場，實在無可奈何，球迷最不滿的是阿根廷球王的態度，美斯賽後跟現場球迷幾乎零互動，笑容也欠奉，就連頒獎禮時，也站在國際邁亞密大軍的最後一排，全程悶悶不樂。有球迷便指出，「他同時拒絕在賽後發表講話，我是他多年球迷，但不認為他的喉嚨也有受傷……失望。」

國際邁亞密班主之一的碧咸，IG同受球迷轟炸。（碧咸IG）

國際邁亞密班主碧咸的IG同被網民轟炸，「美斯在香港連一秒都無踢，呢隊波欺騙所有香港人，永遠不再支持國際邁亞密！向香港人退款」、「不要再用美斯之名賣飛欺騙球迷他會落場……夠了就是夠了，那已經試過太多次」、「老實說，美斯連跟球迷講幾句話也不肯實在令人嘔心，受傷能夠理解，但絕對不是他表現出來的態度。他不尊重頒獎禮，雙手插袋立即行開一副事不關己的樣子。令大家不滿的是他的態度，而不是受傷。」

球迷不滿鬧得沸沸揚揚，一場盛事變憾事，有份出錢的香港政府也要求聲討。球迷和政府能否成功「回水」尚在未知之數，肯定的是美斯、碧咸和國際邁亞密鬧出一場公關災難，短時間內或難以修補。