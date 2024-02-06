美斯無出場｜梁齊昕社交網站炮轟美斯　「無恥，香港不歡迎你」

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在香港的表演賽缺陣，成為全城熱話，不乏名人同樣成為受害者，當中包括前特首梁振英的女兒梁齊昕，她指美斯不上場的行為「無恥」，並直言「香港不歡迎你」。



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美斯周日（4日）在香港的表演賽全場「齋坐」，事件已經變成政治事件，香港政府官員表示將會調查今次事件，而同為座上客之一的特首李家超，出席行政會議前見記者，直言極失望，促請主辦公開與球隊合約及回應球迷訴求。

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梁齊昕上載與霍啟山的合照，並寫上「多謝」。（Instagram截圖）

前特首梁振英的女兒梁齊昕亦是「受害者」之一，她在社交網站以英文鬧爆美斯，指該名阿根廷球王值得受到全場的喝倒采，「這行為令人難以置信。」梁齊昕坦言自己獲邀入場，已是幸運的一人，但對於真金白銀購票的球迷感不忿，「不敢相信你（美斯）可以如此對你的球迷，他們有人大花金錢就為見你一面，你太無恥了，你的行為令人噁心，希望你能聽到全場的噓聲。」

梁齊昕更直斥：「香港不再歡迎你（美斯）。」她表示無法相信美斯如此無情，更反問對方，若然美斯的兒時偶像如此對他有何感覺。

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