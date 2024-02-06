美斯無出場︱國際邁亞密環球之旅變公關噩夢　美聯社：一片混亂

美斯（Lionel Messi）隨國際邁亞密（Inter Miami CF）訪港，但在周日的表演賽報稱因傷患困擾缺陣，坐足90分鐘，令球迷以至香港政府也感不滿，大球場的現場球迷狂噓，高呼「回水」及「refund」，網民亦攻陷美斯、國際邁亞密以至班主碧咸的社交網站。美國通訊社《美聯社》撰文，指美斯與國際邁亞密的全球之旅一片混亂，已變成一場公關噩夢。



國際邁亞密友賽香港隊，賽後頒獎禮美斯站在最後排。（袁志浩攝）

《美聯社》這篇文章的標題為《美斯與國際邁亞密的環球之旅一片混亂，已經變成一場公關噩夢（Lionel Messi’s global tour with Inter Miami has been very messy and a PR nightmare）》。文章開首第一句已是「一切都非常混亂（It’s all been very messy）」。

文章認為，國際邁亞密打算利用美斯及蘇亞雷斯去建立全新的品牌形象，但這次外訪之旅的公關大多很差，得不到理想的結果。

+ 1

《美聯社》訪問了南卡羅來納大學的體育法律教授John Grady，他說：「向全球球迷市場營銷大肆宣傳，加上政府的資助，讓人產生很高的期望。」

「提高人們對大牌球員的期望，就如他們在廣告上出現那樣。」

美斯會否對勝利船復出？ 美聯社：馬天奴備受壓力

國際邁亞密訪港前，先到沙特阿拉伯的利雅德踢了兩場友賽，先以3：4不敵希拉爾，之後對艾納斯慘敗0：6。對艾納斯一戰被視為「球王大戰」，但最後雷聲大、雨點小，艾納斯的C朗拿度因傷缺陣，而美斯亦受大腿內收肌發炎困擾，到83分鐘才入替。

John Grady續說：「愈來愈多球隊會招攬那些擁有大量支持者的精英人才，包括在社交網站上有大量追隨者，這會造成一種情況，如果缺陣的話，會引發球迷憤怒，導致公關問題。」

外界十分關心，國際邁亞密周三對神戶勝利船的友賽中，美斯會否上陣？若會上陣，又會踢幾多少時間？《美聯社》的文章稱：「馬天奴（國際邁亞密主帥）肯定備受壓力，被要求派美斯上陣一些時間，但美斯一定有最終決定權（Martino will certainly be under pressure to use him some, but Messi is sure to have the final say.）。」