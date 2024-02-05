美斯無出場︱鄭泳舜：Tatler撤贊助申請難息民憤　原可有更佳安排

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領美職聯球隊國際邁亞密訪港，因阿根廷球王全場坐在後備席沒有落場，一場盛事頓變憾事，還引來球迷強烈不滿，紛紛要求「回水」退款。

即使今次友賽主辦商Tatler徹回向政府申請的1600萬資助，立法會議員鄭泳舜認為此舉不足以平息市民和球迷怒火，指出就算美斯有傷不能落場，如主辦商能跟國際邁亞密有更好溝通，可安排其他補救措施。



香港隊友賽國際邁亞密，美斯全程坐在後備席。（路透社）

美斯領國際邁亞密友賽香港聯隊，票價最高每張4880港元，最平也要880港元，如此高昂票價，美斯和蘇亞雷斯兩大巨星均無上陣，入場球迷直呼受騙，要度「回水」退款。今次友賽主辦商Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière周一（5日）傍晚開記者會，公布撤回申請1600萬元政府資助，卻無回答記者任何提問，當然也沒有回應球迷退款要求。

立法會議員鄭泳舜持續跟進事件，他在社交媒體發文指：「主辦方Tatler雖然撤回M品牌贊助申請，但這個交代，不足以平息市民及球迷的憤怒。」他認為，「若然Tatler和球隊有充分溝通，知道美斯受傷不能作賽，Tatler可與球隊商討，並改以見面會或在場邊打招呼等方法處理。但正如所見，Tatler沒有作任何補救措施。」

鄭泳舜續稱，「是次活動無疑是對體育界，以及籌辦大型體育活動的機構一大打擊，希望局方嚴肅處理和追究責任。我亦已要求大型體育活動事務委員會盡快召開會議，檢討撥款機制。但整體而言，希望大家對在港舉辦的文化和體育活動，保持信心。的確有很多有心的機構正努力籌辦精彩的盛事活動，讓大家參與，以及推動香港成為『盛事之都』。」