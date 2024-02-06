龍年｜入境處料農曆新年750萬人次出入境　年初二陸路出境高峰期

入境處今日(6日)表示，預期農曆新年假期(2月9日至17日)期間約有750萬人次經海、陸、空管制站進出香港；當中料約有600萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港，而陸路出境較為繁忙的日子為2月11日（年初二），出境人次約46.1萬，而入境高峰期則為2月13日（年初四），入境人次約60.7萬。



▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



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預計每日17萬人次出入境羅湖

入境處預計，農曆新年假期期間約有750萬人次經海、陸、空管制站進出香港，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。

年初四為陸路入境高峰期

入境處預料，陸路出境較為繁忙的日子為2月11日（年初二），出境人次約46.1萬，而入境高峰期則為2月13日（年初四），入境人次約60.7萬。

為疏導農曆新年假期期間的跨境人流和車流，特區政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，深圳灣口岸2月9日至13日（年三十至年初四）24小時通關，羅湖口岸2月9日及11日（年三十及年初二）亦會延長服務時間至凌晨2時。